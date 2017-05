Von Hansjörg Jäger

Abgesehen von den geschilderten Abzockereien, kann es jedem passieren, dass man einmal übersehen hat, eine Forderung fristgerecht oder vollständig zu bezahlen. Der Computer des Lieferanten druckt dann ein Erinnerungsschreiben aus, auf dem auch die Kosten einer derartigen Mahnung angeführt werden. Meist nicht zu knapp, denn der säumige Schuldner soll ja aufgerüttelt werden.

Da es der Firma in erster Linie darum geht, ihre Hauptforderung einbringlich zu machen, wird sie bei umgehender Zahlung gerne auf die Mahnkosten verzichten. Ein Beharren darauf würde mit einem Aufwand verbunden sein, der in keinem Verhältnis zum Wert steht. Sollten allerdings triftige Gründe für den Zahlungsverzug vorliegen — etwa eine Mängelrüge —, so muss dies unverzüglich per Einschreiben gemeldet werden. Eine Trotzreaktion, wie das Ignorieren der Mahnung, zwingt jede Firma, sich mit aller Kraft um die Eintreibung ihrer Forderung zu bemühen.

Wenn dann einmal Inkassobüros oder Anwälte einschreiten, können deren Kosten bald mehr als die ursprüngliche Rechnung ausmachen. Rechtzeitige Kontaktaufnahme mit dem Gläubiger, auch wenn es um ein Ersuchen um Fristerstreckung geht, bewahrt deshalb vor größerem Schaden.