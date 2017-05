Mountain View – Stars wie Sängerin Katy Perry (32) und Moderatorin Ellen DeGeneres (59) erobern YouTube: Die Videoplattform kündigte die Produktion sieben neuer Webserien an, die den Fans exklusive Einblicke in das Leben der Promis bieten sollen. Man verkünde „begeistert“, dass die Premieren der Shows noch in diesem Jahr stattfinden sollen, teilte YouTube am Donnerstag (Ortszeit) auf seinem offiziellen Blog mit.

Da die Serien durch Werbung finanziert würden, seien sie für alle Nutzer - anders als Produktionen beim kostenpflichtigen Abodienst YouTube Red - kostenfrei abrufbar. Die „Ellen‘s Show Me More Show“ soll laut YouTube-Angaben die Gäste der berühmten Talkmasterin backstage zeigen, in „Katy Perry Live Special“ soll die Musikerin von der Arbeit an ihrem neuen Album berichten und die Zuschauer „mit in ihre Welt nehmen“. (APA/dpa)