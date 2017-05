Von Helmut Mittermayr

Reutte, Paris – Was haben der Arc de Triomphe in Paris und der Schlosskopf in Reutte gemeinsam? Ein unter­irdisches Tunnelsystem – das auch von Drohnen beflogen werden kann. Der Außerferner Bezirkshauptort wird heuer in einem Atemzug mit Paris und der Prachtstraße Champs-Élysées, dem berühmten Brüsseler Aussichts- und Selfie-Punkt Mont des Arts oder dem Berliner Stadion genannt werden. Die Dron­e Champions League (DCL) macht in großen europäischen Hauptstädten Station – und eben auch in Reutte.

Veranstalter Herbert Weirather scheint am Ambiente von Ehrenberg trotz des riesigen Aufwandes Gefallen gefunden zu haben. Immerhin muss das gesamte Equipment samt Piloten wie im vergangenen Jahr mühsam auf den Schlosskopf transportiert werden. Die Zuschauer, letzten Sommer waren es knapp 1500, haben dafür einen 50-minütigen Aufstieg von der Klause aus auf sich genommen. Am 12. und 13. August wird die Veranstaltung leicht modifiziert in den historischen Mauern wieder über die Bühne gehen.

Nach dem Gründungsjahr 2016 hat Herbert Weirather die DCL massiv ausgebaut. Schon zehn Fixangestellte kümmern sich um die Abwicklung, unzählige mehr sind bei den Rennen im Einsatz. Auf der Champs-Élysées rechnet der Liechtensteiner mit österreichischem Pass und Außerferner Wurzeln bei der Auftaktveranstaltung am 4. Juni mit 150.000 Besuchern. Der Verkehr auf der Pariser Prachtstraße kommt zum Erliegen. Für das Event lassen die französischen Flics nur noch Drohnen passieren. Unter anderem wird der Arc de Triomphe in einem 600 Meter langen Tunnel „unterflogen“. Nach Reutte folgt im Rennplan der Park von Brüssel, dann die Salinen von Cluj in Rumänien und nach einem Asien-Abstecher die deutsche Bundeshauptstadt.

Weirather freut das große Medieninteresse. „TV-Stationen senden gleich viel wie von Skirennen.“ Mit einem neuen Rennformat stellt die DCL die Performance von Teams in den Mittelpunkt. Das garantiere mehr Spannung und erfordere taktische Raffinesse.