Von Nicole Strozzi

Innsbruck – Hätte Ingolf Paulus all seine Ideen zum Patent angemeldet, würde der 71-Jährige heute vielleicht auf einem schicken Bötchen in der Karibik schippern und hätte ausgesorgt. Zeit seines Lebens sprudelte der gebürtige Kufsteiner nur so über vor Ideen. Doch irgendwie wollte es wohl nicht sein ...

Der erste Einfall kam ihm 1958 in einer Milchbar in Duisburg, ein Ort, wo Teenager Rock ’n’ Roll hörten und Milchshakes schlürften. Der junge Ingolf Paulus, der bei Pflegeeltern in Deutschland aufwuchs, war gerade einmal zwölf Jahre, als in der Bar zwei Musikboxen repariert wurden. „Die Deckel standen offen. Da dachte ich mir: Man könnte doch auch mit zwei Plattenspielern Musik machen, dann braucht man nicht zu warten, bis das nächste Lied kommt“, erinnert sich der 71-Jährige.

Gesagt, getan. Einige Zeit später spielte der musikbegeisterte Bub in einer Tagesbetreuungseinrichtung Platten auf diese Art und Weise ab und unterhielt dabei die Leute. Zufälligerweise war ein Fernseh-Team vor Ort, das eine Reportage über die Betreuungsstätte drehte. Paulus kam zwar ins Fernsehen, berühmt wurde allerdings ein anderer. Offiziell gilt der Deutsche Klaus Quirini als erster moderierender DJ der Welt, der ein Jahr später, 1959, in einem Aachener Tanzlokal Platten auflegte. Das war die Geburtsstunde der Discothek.

Paulus’ Lust, Musik zu machen, tat dies trotzdem keinen Abbruch. Als DJ Goofy („So haben mich meine Mitschüler immer genannt“) tingelte er in den 60er-Jahren durch Deutschland und Österreich und füllte die Tanzlokale. „Einmal kam Peter Maffay in ein Lokal. Ich habe ihn damals aufgemuntert, Rockmusik zu machen. Und 1965 in Düsseldorf, da gab es zeitgleich einen singenden DJ, das war der Heino“, erinnert sich Paulus an Geschichten von damals.

1966 zog es den Hansdampf in allen Gassen wieder nach Österreich, von 1967 bis 1969 war er Discjockey in Innsbruck. Beatles, Aretha Franklin, Stones, Deep Purple: „Ich habe die Großeltern der heutigen Teenies mit Musik versorgt“, lacht der 71-Jährige, der heute als einer der dienstältesten DJs der Welt immer noch Oldies auflegt.

Neben der Musik war vor allem das Fernsehen die große Liebe des Ingolf Paulus. „Mit 14 Jahren dachte ich mir eine eigene Fernsehshow aus.“ Zwölf Kandidaten aus zwölf europäischen Ländern sollten gegeneinander antreten, am Ende würden drei übrig bleiben, aus denen einer etwas gewinnen sollte. Paulus schickte seinen Einfall an den NWDR, mit der Bitte, als Gegenleistung beim Fernsehen arbeiten zu dürfen. Man antwortete ihm, er solle zuerst eine Elektrikerlehre machen. Daraus wurde leider nichts. Doch Paulus ließ nicht locker. „Mit 16 Jahren jobbte ich als Fremdenführer und kam auch beim Haus des deutschen Kanzlers Konrad Adenauer vorbei. Eines Tages sah ich ihn zufällig und erzählte ihm von meiner TV-Idee. Er war begeistert“, so Paulus. Zwei Jahre später kam eine fast idente Quizshow namens „Einer wird gewinnen“ ins Fernsehen. Mit Hans-Joachim Kulenkampff, aber ohne Ingolf Paulus. Enttäuscht sei er trotzdem nicht gewesen. „Ach was, ich habe mich als Jugendlicher gefreut. Ans Geld habe ich damals nicht gedacht“, wiegelt Paulus ab. Statt zu hadern, schwirrten schon neue Ideen in seinem Kopf herum.

Dreidimensionales Fernsehen habe ihn schon immer fasziniert. „In den 60er-Jahren war ich einmal im Kino und zufälligerweise ist meine Sonnenbrille zerbrochen. Spaßeshalber habe ich die kaputte Brille aufgesetzt. Durch den dunkleren und helleren Teil ist es zu einer optischen Täuschung gekommen und ich habe den Italo-Schinken plötzlich in 3D gesehen“, lacht er. Die Idee ließ den Filmfan nicht mehr los. Mit seiner Super-8-Kamera fand er eine Möglichkeit, Filme dreidimensional aufzunehmen. Jahre später tüftelte der Tausendsassa gemeinsam mit einem deutschen Optiker an einer 3D-Brille. Doch auch mit dieser Erfindung kam nicht der Durchbruch.

Heute lebt Paulus, der seine Brötchen in der Gastronomie und in der Verwaltung verdiente, in Wörgl und ist sesshaft – aber immer noch umtriebig. Nach dem Aus von Wetten, dass ...? schickte er dem Sender ein neues Show-Konzept für Thomas Gottschalk. Übernommen wurde es leider nicht. Jetzt denkt er über einen TV-Krimi nach. Es soll ein DJ darin vorkommen. „Ich bin halt ein ewiger Träumer“, gibt Paulus zu. Aber immerhin reich an Ideen.