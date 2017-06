Tianmen-Berg

Unaufhaltsam in Richtung Tal: Österreichisches Parkour-Video ging viral

Wagemutig springt und schwingt sich der Wiener Alex Schauer über die aufgebauten Hindernisse. Und keines davon kann ihn aufhalten. Entstanden ist das Video während der “Sky Ladder Competition“ am Tianmen-Berg in der chinesischen Provinz Hunan. 44 Millionen Menschen (Stand Samstagvormittag) haben sich bei Facebook bereits angeschaut, wie die 21-Jährige den Hindernislauf, der auf den 999 in den Berg geschlagenen Stufen aufgebaut ist, überwindet.