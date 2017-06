Video

Britische Oma bläst mit Föhn zum Angriff auf Raser

“Die spinnen, die Briten“, pflegte ein bekannter Gallier zu sagen. Mag sein. Hin und wieder “spinnen“ sie aber recht erfolgreich, wie eine betagte Dame von der Insel kürzlich wieder unter Beweis stellte. Weil in Jean Brooks Nachbarschaft immer so viele Raser unterwegs waren, schnappte sich die 64-Jährige kurzerhand ihren Haartrockner und fing an gegen das überhöhte Tempo “anzuföhnen“. Und der simulierte Geschwindigkeitsmesser zeigte Wirkung, wie sie gegenüber der BBC berichtete: “Ich habe noch nie so viele Bremslichter gesehen.“