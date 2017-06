Die selbst ernannte Fantasie- und Satireseite namens „WTOE 5 News“ hat die Nachricht zuerst veröffentlicht: „Papst Franziskus schockt die Welt. Er unterstützt Donald Trump als Präsident.“ Die Meldung wurde von der umstrittenen Fake-News-Seite „Ending the Fed“ übernommen und wurde laut Buzzfeed zu einer der erfolgreichsten Fake-Nachrichten im Jahr 2016.

Die britische Zeitung The Guardian fiel auf eine Meldung der Satireseite „Die Tagespresse“ herein. In einer Geschichte, über die von Sebastian Kurz angekündigte politische Bewegung berichtete das Blatt von einem Brief, welchen die „Tagespresse“-Autoren natürlich frei erfunden hatten. Sie schrieben, dass der designierte ÖVP-Chef in einem Brief an Goo­gle um „das Recht auf Vergessen“ gebeten habe. „Er wollte alle Spuren, die ihn mit dem ­Geil-o-Mobil aus dem Wien-Wahlkampf 2010 in Verbindung bringen, löschen lassen“, heißt es in dem Satire-Artikel. Der Antrag von Kurz sei mit „xxx hugs & kisses Outside minister Sebi“ unterzeichnet worden. Auch diesen Teil des Textes hat der Guardian übernommen.