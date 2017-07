Von Brigitte Warenski

Innsbruck – Wer gern im Internet surft, kennt die Situation. Immer wieder wird auf Seiten dazu aufgerufen, persönliche Daten zu hinterlassen. „Da werden Name, Adresse oder Mobilnummer abgefragt mit dem Hinweis, dass man nur so weitere Informationen zu einem Thema oder Produkt bekommt“, sagt Helmuth Lichtmannegger von der Arbeiterkammer Tirol. Wer seine Identität zu sorglos preisgibt, kann aber böse Überraschungen erleben. „Plötzlich flattern dann Rechnungen herein oder sogar eine Inkassomahnung“, weiß der AK-Experte aus zahlreichen Beratungen. „Selber sind die Menschen oft der beste Datenlieferant für zwielichtige Unternehmen. Wenn Daten abgefragt werden, hat das ja immer einen Grund“, warnt Lichtmann­egger und ergänzt: „Bei der Herausgabe von Daten sollte immer gelten: Geiz ist geil.“

Was Daten können, zeigen auch Kundenkarten, die oft ganze Geldtaschen füllen. „Auf ihnen wird minutengenau protokolliert, wo und was ich kaufe. Werden alle Daten zusammengefasst – vielleicht von einem Konzern, der mehrere Unternehmen besitzt –, entsteht ein Bewegungs- und Persönlichkeitsprofil, dessen Treffsicherheit manchmal gespenstisch ist“, so Lichtmannegger. Auch hier gilt: „Man sollte ganz nüchtern betrachten, ob die Kundenkarte wirklich Vorteile für mich bringt.“ Für Ärger sorgen auch immer wieder Postsendungen von Firmen, mit denen man vermeintlich nie etwas zu tun gehabt hat. „Oft erinnern sich die Leute nicht, dass sie z. B. mit einer Unterschrift in einem Geschäft oder bei einem Gewinnspiel die Zustimmung erteilt haben, dass Prospektmaterial zugesandt wird“, sagt Lichtmannegger.

Doch in solchen Fällen kann man sich gegen ungewollte Post wehren. Jede Sendung muss mit einer DVR-Nummer versehen sein, denn jeder, der Daten speichert und weitergibt, muss im Datenverarbeitungsregister gespeichert sein. Online (dvr.dsb.gv.at) kann der Datenerfasser ausfindig gemacht werden „und man kann bei ihm die Löschung der Daten oder die Auskunft, woher die Daten stammen, einfordern. Dieses Recht ist gesetzlich verankert“, erklärt Lichtmannegger. „Sehr unvorsichtig“ sind noch immer viele Tiroler bei der Herausgabe von Infos und Fotos in den sozialen Medien. „Das Internet vergisst nicht. Nie! Sobald ich eine Info reinstelle, ist sie meiner Kontrolle für immer entzogen.“