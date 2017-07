Von Nicole Strozzi

Innsbruck – Vor 1974 gingen Schwangere im Durchschnitt zu zwei ärztlichen Untersuchungen. Was die Sterblichkeit von Säuglingen betraf, war Österreich dazumal in Westeuropa Schlusslicht. Mit der Einführung des Mutter-Kind-Passes und den kostenlosen Untersuchungen von Schwangeren und Kindern konnte die Kinder- und Müttersterblichkeit drastisch gesenkt werden. Ein Meilenstein in der Geschichte. Das gelbe Büchlein ist für werdende Mamis und ihre Kinder zu einem wichtigen Begleiter geworden. 99,5 Prozent der Eltern nutzen laut Familienministerium das Angebot.

Kürzlich präsentierte Familienministerin Sophie Karmasin eine digitale Weiterentwicklung des Passes in Form einer FamilienApp am Handy. Die App ist gratis über den Google Play Store und dem iOS App Store erhältlich und soll Eltern an Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen, Impfungen und Behördenwege erinnern. Um die Termine zu errechnen, muss nur das Geburtsdatum des Kindes eingegeben werden. Außerdem stehen Eltern über 600 Seiten an Zusatz-Infos zur Verfügung.

„Wenn der Pass verschwindet, gehen auch alle wertvollen Informationen darin verloren. Deshalb ist es an der Zeit, eine digitale Version anzubieten“, sagte Karmasin bei der Präsentation. Die App ist ein freiwilliges Angebot und versteht sich als digitale Ergänzung zum gedruckten Mutter-Kind-Pass und Impfpass. Der Mutter-Kind-Pass wird auch weiterhin in gedruckter Form erhältlich sein.

Mit einem digitalen Mutter-Kind-Pass hat die App für Artur Wechselberger, Präsident der Ärztekammer Tirol, nur am Rande zu tun, viel eher mit einem Erinnerungskalender. Trotzdem ist der Gedanke für ihn richtig. „Die Ärzte wünschen sich eine Digitalisierung des Passes, diese ist notwendig, zeitgemäß, und wird auch kommen, aber nicht in einer minimalen, sondern in der richtigen Form“, betont Wechselberger. Es gehe schließlich um sensible Daten und die Frage, wo diese gespeichert werden sollen. Dafür brauche es eine Umsetzung mit höchsten Qualitätsansprüchen und ein Arbeitsprogramm, das von Ärzten bedient werden kann.

Die Daten sollten dort, wo sie erstellt werden, also beim Arzt, in einem Dokument sichergestellt werden und auch Kindern und Eltern zur Verfügung stehen. „Es wäre naheliegend, dass die Digitalisierung des Mutter-Kind-Passes ein Teil der elektronischen Gesundheitsakte ELGA wird“, so Wechselberger. Laut Familienministerium ist dies derzeit nicht geplant. „Allerdings ist es für die Zukunft durchaus vorstellbar, ELGA-Daten in den Mutter-Kind-Pass zu übertragen“, heißt es.

An einer Weiterentwicklung des Passes wird jedenfalls ständig gearbeitet. Dafür zuständig sind eine ministerielle und eine ärztliche Arbeitsgruppe. Diskutiert wird u. a. die Aufnahme neuer Untersuchungen. „Die Ärzte haben eine Reihe von Vorschlägen an das Gesundheitsministerium übergeben“, sagt Wechselberger. So sollte in Zukunft z. B. mehr Rücksicht auf soziale und Entwicklungsaspekte bis hin zu Ernährung und Gewicht gelegt werden. Außerdem besteht der Wunsch, die Untersuchungen über das fünfte Lebensjahr auszudehnen, um die Lücken bis hin zum Teenageralter zu schließen.

Laut Mutter-Kind-Pass-Verordnung sind insgesamt 14 Untersuchungen vorgesehen: fünf Untersuchungen während der Schwangerschaft und neun Untersuchungen des Kindes. Grundsätzlich ist keine der Untersuchungen verpflichtend, sagt die Tiroler Gebietskrankenkasse. Sollten die ersten zehn Untersuchungen aber nicht durchgeführt worden sein, wird das Kinderbetreuungsgeld für Geburten ab dem 1. März 2017 um 1500 Euro gekürzt.