San Rafael — Die ganze Welt ist im Game-of-Thrones-Fieber. Die siebte Staffel von HBO's Serienhit wird momentanausgestrahlt und knüpft dabei nahtlos an die Quotenerfolge der letzten Staffeln an. Der Spieleentwickler „Telltale" hat sich den Hype rund um das Fanatsy-Drama jetzt zunutze gemacht und ein passendes Videospiel auf den Markt gebracht. Das Spiel ist als Videospielserie aufgebaut und in sechs Episoden aufgeteilt. Die erste Folge kann jetzt auf der Website des Herstellers kostenlos heruntergeladen und gespielt werden.

„Game of Thrones — A Tallatale Game Story" basiert auf der bekannten Serie und erzählt die Geschichte des noblen Hauses „Forrester". Der Spieler übernimmt die Rolle von fünf verschiedenen Mitgliedern der Familie und versucht, den Untergang des Hauses zu verhindern.

Verfügbar ist die Videospielserie sowohl für mobile Geräte als auch für PC und diverse Konsolen. Um sich in die weiteren fünf Teile stürzen zu können, muss man allerdings die Vollversion des Games für knapp 28 Euro kaufen. (moe)