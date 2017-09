Mountain View - Der Sommerhit "Despacito" ist jetzt das meistgesehene Video bei YouTube. Der Song der puerto-ricanischen Musiker Luis Fonsi und Daddy Yankee bringt es auf der Videoplattform inzwischen (Stand: Samstagvormittag) auf mehr als drei Milliarden Abrufe.

Damit löste er das Musikvideo zu dem Song "See You Again" von Wiz Khalifa und Charlie Puth ab, wie das US-Musikmagazin Billboard am Freitag berichtete.

"See You Again" hatte erst Mitte Juli den Dauerbrenner "Gangnam Style" des koreanischen Rappers Psy vom Thron gestoßen (Mehr dazu lesen Sie hier: http://go.tt.com/2ta8Rlm). "Gangnam Style" wurde im Dezember 2012 zum ersten YouTube-Video, das die Marke von einer Milliarde Abrufen knackte.

"Despacito" einmal anders Vier Jahre lang hat eine Peruanerin ihren Mann beim Schnarchen gefilmt . Ihr Neffe hat ihr dabei geholfen, die Videoschnipsel zusammenzubasteln. Herausgekommen ist eine Art Musikvideo — zum Rhythmus des Latino-Sommerhits „Despacito". Mehr dazu hier: http://bit.ly/2v37pGG

"Despacito" hatte Mitte Juli mit 4,6 Milliarden Klicks bereits einen Streaming-Weltrekord aufgestellt. Der Song kam im Jänner heraus. (APA, dpa)