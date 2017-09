Menlo Park – Eine schwere Sicherheitslücke beschäftigte die Programmierer des Foto-Dienstes Instagram kürzlich: Wie mehrere Online-Portale berichten, wurden Nutzer vom Unternehmen per E-Mail darüber informiert, dass E-Mail-Adressen und Telefonnummern von mehreren sogenannten „High-Profile“-Nutzern an Angreifer gelangt seien. Das sind verifizierte User, die über besonders viele Abonnenten verfügen – meist also Prominente und Unternehmen. Ein sogenannter „Bug“ (Fehler, Anm.) in der Programmierschnittstelle soll verantwortlich für die Lücke sein.

Instagram selbst betonte gegenüber futurezone.at, dass zwar E-Mail-Adressen und Telefonnummern abgegriffen wurden, nicht jedoch Passwörter. Der Fehler sei bereits behoben – eine umfangreiche Untersuchung soll nun folgen. Zudem forderte Instagram Nutzer verifizierter Konten dazu auf, vorsichtig zu sein, wenn ihnen verdächtige Aktivitäten wie anonyme Anrufe, Nachrichten und E-Mails auffallen. (TT.com)