Stockholm — „Du kannst nicht singen. (...) Du bist viel zu nervös und es ist viel zu spät." Das, was die Juroren der schwedischen Casting-Show "Idol" der rothaarigen „Gabby" aus London nach ihrer Darbietung von Anastacias Hit „I'm Outta Love" zu sagen haben, ist schwere Kost.

Dass sie sich mit ihrem vernichtenden Urteil gerade einen peinlichen musikalischen Fauxpas leisten, merken sie nicht: Denn die zierliche Kandidatin mit Baskenmütze und Schlabber-Look ist US-Superstar Anastacia selbst.

Die Juroren hören davon wenig: „Du klingst fast wie Anastacia. (...) Das Beste, was du machen könntest, wäre ein Duett mit ihr." Schließlich bleibt „Gabby" der Aufstieg in die nächste Runde verwehrt. Lediglich Juror Anders Bagge, mit dem die 48-Jährige gerade ihr neues Album aufnimmt, ist in die Sache eingeweiht — er spielt aber mit, nimmt die vermeintlich weinende „Gabby" in den Arm und begleitet sie hinaus.

Die Auflösung des Streichs erfolgt wenig später, als die Juroren beim Essen sind. Anastacia kommt in den Raum und klärt die Situation auf. Die Musikexperten sind sichtlich peinlich berührt. (TT.com)