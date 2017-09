Aus Berlin: Matthias Christler

Berlin – Die Smartwatch zeigt 13.576 Schritte an und die App meldet, dass die Gesundheit optimal gefördert wurde, doch der Rücken sendet nach einem halben Messetag andere Signale: Entspann dich! In Ordnung, also hinsetzen, VR-Brille aufsetzen und den Traum beginnen lassen. Als die Massageauflage ihre Knetbewegungen startet, taucht vor den Augen ein Strand auf. Man könnte einfach die Augen schließen und sich an einen Urlaub erinnern, aber dank virtueller Realität wird Denken überflüssig. „Durch die Abkoppelung von der echten Welt verstärkt sich der meditative Effekt“, sagt Marc Ernst, der die Massage-VR-Kombination von Medisana erklärt.

VR-Technologien und am Körper tragbare Computer sind neben Drohnen, dem vernetzten Daheim und Sprachsteuerung die dominierenden Trends der Elektronikmesse IFA in Berlin, die gestern für das Publikum geöffnet wurde. Im Zentrum steht ein Ziel: das Leben durch Technik einfacher zu machen. Oder schöner. Die moderne Ultra-HD und die noch teureren OLED-Fernseher zum Beispiel verwandeln sich oder verschwinden ganz. Samsung zeigt dünnste Modelle, die, wenn sie nicht zum Fernsehen verwendet werden, Kunstwerke anzeigen und als Deko-Element und nicht als schwarze Fläche im Zimmer hängen. Panasonic geht mit seinem transparenten Gerät einen Schritt weiter, es ist fast gar nicht mehr zu sehen.

Ein Display versteckt sich in den Spiegeln mehrerer Hersteller. Während des Schönmachens in der Früh kann man sich in einer Ecke des Spiegels anzeigen lassen, wie das Wetter wird, ob ein Stau auf dem Weg zur Arbeit droht und andere Infos abrufen.

Also, Spieglein, Spieglein an der Wand, gibt es Tiroler Aussteller im Berliner Messeland? Das muss man noch selbst herausfinden, aber die Antwort lautet „Ja“, sogar einen überraschend großen und in der Heimat nur Insidern bekannten Aussteller. Eine der 26 Hallen wird fast vollständig vom Kundler Unternehmen Aqipa bestückt, das sich als Distributor im Hintergrund vor allem Lifestyle-Produkten verschrieben hat. Die Mitarbeiter suchen nach Neuem am Markt und vertreiben es. „Mit den Kopfhörern von Beats by Dre sind wir groß geworden. Wir wollen keine 0815-Produkte, sondern optisch ansprechende, an denen auch wir selbst Spaß haben“, sagt Patrick Mayr während eines Rundgangs auf der 800 m2 großen Fläche. „Die IFA ist für uns ein Dreh- und Angelpunkt, um mit unseren Kunden wie Amazon, Media Markt oder Saturn in Kontakt zu treten.“

Zu übersehen sind Mayr und seine Kollegen jedenfalls nicht, denn sie tragen bunte Sakkos, auf denen Star-Wars-Motive aufgedruckt sind. „Kleine steuerbare Roboter wie R2D2 haben wir auch im Programm und auf der Messe wird ein neues Modell vorgestellt“, verrät der Tiroler und gibt damit einen Hinweis auf ein Thema, an dem die Besucher in diesem Jahr nicht vorbeikommen: Star Wars und das Marketing für den nächsten Film. Das reicht von kleinen Kampfdrohnen, die eine Weltraumschlacht ausfechten, bis zu einem Augmented-Reality-Spiel von Lenovo, bei dem die reale Umgebung und die virtuelle Welt durch eine Brille verschmelzen. Als Jedi-Ritter bekämpft man mit einem Lichtschwert-Controller den Bösewicht Kylo Ren. Er ist eine Illusion. Wie so vieles auf der IFA. Manchmal wird im Elektronikrausch aber auf sinnvolle Funktionen vergessen. Gemeinsame Standards zum Beispiel für Geräte, die virtuelle Realität darstellen oder Sprachsteuerungen anbieten – wie Amazons Alexa oder der Google Assistent –, fehlen zumeist noch.

Das einfache Leben auf Kommando ist noch ein Traum und nur auf der Messe real. Echt hingegen sieht Cristiano Ronaldo aus, der in einer Halle vor riesigen Fernsehern versucht, artistisch einen Fußball in der Luft zu halten. Oh, doch nur ein Doppelgänger.