Von Miriam Hotter

Kitzbühel – Das Erfolgsrezept für einen unterhaltsamen Kochkanal: Man nehme eine leidenschaftliche Köchin, schmackhafte Rezepte, Kreativität und Wissen – werfe alles in einen Topf, Deckel drauf und Kamera an –, fertig ist die „Küchenschelle“. So heißt der YouTube-Kanal von Anita Brunner. Auf diesem veröffentlich die 60-jährige Kitzbühelerin regelmäßig Koch-Videos.

Dabei hatte Brunner ganz andere Pläne. „Ich wollte eigentlich ein Kochbuch schrei­ben. Aber aus privaten Gründen hatte ich dafür keine Zeit mehr. Dann machte mich mein Sohn auf YouTube aufmerksam“, erinnert sich Brunner an die Anfänge im Februar 2015 zurück. Damals wusste die gebürtige Inzingerin nicht viel über YouTube.­ Trotzdem wagte sie den Sprung ins kalte – in ihrem Fall wohl eher ins kochende – Wasser und stellte sich in ihrer Küche vor die Kamera. „Ich bin gelernte Verkäuferin, reden konnte ich also schon immer gut“, scherzt Brunner. Genauso wie das Kochen selbst. „Als ich mit 19 Jahren von zuhause ausgezogen bin, habe ich angefangen zu kochen. Ich habe mir alles selbst beigebracht.“

In ihrem ersten Video zeigte sie, wie man Müsliriegel selber machen kann. Es folgten Videos mit Rezepten zu Tiroler Gröstl, Zitronenschnitzel, Zwiebelkuchen, Bärlauchnudeln und Pizza. „Hauptsache, es geht einfach und schnell“, erklärt die Kitzbühelerin ihr Konzept. Viele Menschen hätten heutzutage nämlich kaum noch Zeit, sich stundenlang in die Küche zu stellen.

Die Gerichte von Brunner sind aber nicht nur herzhaft. Auch wer es süß mag, wird auf ihrem YouTube-Kanal fündig. Wie wäre es zum Beispiel mit Cremeschnitten, einem Mangotörtchen, Tiramisu oder Salzburger Nockerln? Aber auch kleine Snacks für zwischendurch und selbst gebackenes Brot stehen auf der Online-Speisekarte.

Insgesamt hat Brunner bereits rund 300 Videos veröffentlicht. Beim Schneiden und beim Erstellen von Thumbnails (Schnappschüsse von Videos) greifen ihr Ehemann und Sohn tatkräftig unter die Arme.

Mittlerweile zählt der Koch-Kanal zirka 6800 Abonnenten. „50 Prozent kommen aus Deutschland und 40 Prozent aus Österreich. Der Rest teilt sich auf die Schweiz und Italien auf“, sagt Brunner. Sogar in den Vereinigten Staaten werden ihre Videos verfolgt. Diese Information erhält sie von YouTube. Genauso wie die Anzahl der Klicks auf ihren Videos. Ihr Video zur Bananen-Schoko-Torte wurde zum Beispiel schon 154.000-mal angeklickt.

Sogar richtige Fans hat die Hobby-Köchin bereits. „Auf einem Konzert kamen vier junge Studenten auf mich zu und fragten, ob sie ein Selfie mit mir machen dürfen“, erzählt Brunner lachend. Auch in einem Einkaufszentrum wurde sie erkannt. „Eine Frau kam zu mir und hat gesagt: Du bist doch die Küchenschelle! Ich hätte da eine Frage zu einem Gericht.“

Allerdings erntet die Kitzbühelerin nicht nur Applaus für ihre Internetauftritte. Immer wieder würden Zuschauer unter ihren Videos auch negative Kommentare schreiben, die nichts mit konstruktiver Kritik zu tun hätten. „Die lösche ich dann sofort.“

Das bedeutet aber nicht, dass Kommentare unerwünscht sind. Brunner nimmt sich täglich bis zu einer Stunde Zeit, um die Fragen ihrer Zuschauer zu beantworten. „Das ist mir sehr wichtig.“

Im Gegensatz zu anderen YouTubern verzichtet die 60-Jährige auf Produktplatzierungen in ihren Videos, womit sie viel mehr Geld verdienen könnte. „Was ich für die Videos bekomme, ist nicht viel. Aber ich mache das auch nicht wegen des Geldes. Ich tue es, weil es mir Spaß macht und weil ich zum Kochen animieren möchte.“