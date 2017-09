Von Claudia Funder

Dölsach – Die Entscheidung, die 2014 fiel und dem kulturellen Erbe der einstigen Römerstadt Aguntum eine starke Positionierung verpassen soll, war eine weitreichende. Die historische Stätte will mit einem völlig neuen Gesicht durchstarten und DER touristische Magnet im Lienzer Talboden werden. Große Schritte für die Realisierung eines archäologischen Landschaftsparks, der auf einen behutsamen Spagat zwischen Natur und Kultur abzielt, waren bereits in einem ersten Projektabschnitt gesetzt worden. Die zweite Phase begann 2016, sie wurde nun abgeschlossen. Zahlreiche bauliche Elemente und landschaftsgestalterische Maßnahmen, die im Freigelände gesetzt wurden, machen dem Besucher Gusto, länger zu verharren. Auch ein neues Zugangssystem, das vom Museum ins Gelände führt, ist in Gang gesetzt.

Und mit Abschluss der Phase II startete Aguntum auch in puncto Vermittlung in ein neues Zeitalter. Gestern wurde ein GPS-basiertes Besucher­informationssystem präsentiert, das ab sofort in Betrieb ist und eine so genannte „Lauschtour“ anbietet. Mit einer App können Besucher das historisch spannende Gelände von einer Hörstation zur nächsten – insgesamt sind es 14 – buchstäblich erwandern und sich via Smartphone Wissenswertes rund um die Römerstadt erzählen lassen. Die App weist den Weg – beginnend im Museum – durch den Park und liefert automatisch die passende Geschichte zur jeweiligen Umgebung. Derzeit werden die Infos in Deutsch angeboten, Ergänzungen in Italienisch und Englisch sind in Vorbereitung. Die Lauschtour dauert in Summe 40 Minuten und liefert auch hörenswerte Interviews mit Archäologen, dem Obmann des Curatorium pro Agunto Leo Gomig und dem Konservator. Der digitale Museumsführer lässt den Park jedenfalls in einem sehr kurzweiligen, ansprechenden Modus entdecken und spricht mit Sicherheit auch und vor allem ein junges Publikum an.

Ein Blick voraus: Mit dem angepeilten Leader-III-Programm soll das Wegesystem fertig gestellt, ein Pflegekonzept für den Park entwickelt, das Mobiliar erweitert und ein Eingangstor zum Forum geschaffen werden. Im Zuge eines Interreg-Programms wird ferner die Attraktivierung des Museums selbst in Angriff genommen.

Ein Augenmerk gilt auch dem Erhalt: Die Finanzierung der Mauersanierung, die noch einige Jahre in Anspruch nehmen wird, ist gesichert.