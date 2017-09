Seattle – Amazon will einem Medienbericht zufolge künftig mit seinem Sprachdienst Alexa ausgestattete Brillen anbieten. Das tragbare Gerät sei als normale Brille konzipiert und erlaube seinem Nutzer den digitalen Sprachassistenten des Onlinehändlers an jedem Ort einsetzen zu können, berichtete die Financial Times am Mittwoch unter Berufung auf Insider.

Der Nutzer höre Alexa über die Knochenleitung, also über Schall-Schwingungen. Dadurch komme das Gerät ohne Kopfhörer aus. Amazon konnte zunächst für eine Stellungnahme nicht erreicht werden.

Mit seiner intelligenten Brille würde Amazon in Konkurrenz zur Google-Mutter Alphabet treten, die in diesem Jahr die Datenbrille Google Glass neu auflegte. Die zum Dialog fähigen Sprachassistenten Alexa und Google Home geben auf Nachfrage Auskunft zu allem, was sich im Internet finden lässt, lesen Rezepte vor und steuern im vernetzten Heim auf Befehl Licht, Musik, Fernseher oder Rollläden. Auch Apple setzt auf tragbare internetfähige Geräte – sogenannte „Wearables“ – allerdings am Handgelenk. Der iPhone-Erfinder hatte vor einer Woche eine neue Computeruhr vorgestellt, mit der der Nutzer erstmals auch ohne iPhone in der Tasche telefonieren und das Internet nutzen kann. (APA/Reuters)