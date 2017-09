Innsbruck – In knapp einem Monat geht in Tirol eine Fernseh-Ära zu Ende. Etwas technischer ausgedrückt heißt das: Das seit über zehn Jahren ausgestrahlte „DVB-T“ („Digital Video Broadcasting – Terrestrial“) wird am 23. Oktober in Nordtirol und am 24. Oktober in Osttirol abgeschaltet und endgültig auf den neuen digitalen Antennenstandard „DVB-T2/simpliTV“ umgestellt. Klingt nach einer kleinen Veränderung, die jedoch für die Seher, die bislang die TV-Sender über eine Zimmer- bzw. Hausantenne empfangen haben, einen nicht zu übersehenden Vorteil bringen wird: Die Programme des ORF sowie zahlreicher Privater können nur noch in HD, also in „High Definition“, das bedeutet in scharfer Bild-Qualität, gesehen werden.

„Unser Ziel ist es, dass bis 2018 alle Haushalte auf HD-Empfang umgestellt sind“, sagte ORF-Tirol-Landesdirektor Helmut Krieghofer gestern zum Start der Infokampagne. Der neue HD-Standard – in Österreich unter dem Namen „simpliTV“ bekannt – wird in Tirol seit zwei Jahren parallel zum alten Antennenfernsehen angeboten. Etwa 40.000 Geräte werden von der Abschaltung betroffen sein. Die Nutzer von Kabel- oder Satellitenfernsehen können sich zurücklehnen, außer wenn im Haushalt ein Zweitgerät über die Antenne das TV-Signal empfängt. Wer den 23. bzw. 24. Oktober verstreichen lässt, wird schwarz sehen.

Und so funktioniert die Umstellung: Bei älteren TV-Geräten benötigt man eine simpliTV-Box (29,90 Euro), bei neueren Geräten kann man ein Steckmodul (19,90 Euro) in den Fernseher schieben; bei beiden Varianten ist eine Antenne notwendig. Ohne weitere Kosten kann man so alle ORF- und einige regionale Sender empfangen, für 10 Euro pro Monat gibt es mehr als 40 Sender.

In anderen Bundesländern habe die Umstellung gut funktioniert und damit rechne man auch im Westen Österreichs, so Michael Weber, der HD-Koordinator des ORF. „Das ist das digitale Finale.“ (chris)