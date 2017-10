Innsbruck – Mit einer dreisten Betrugsmasche versuchen Hacker momentan verstärkt, an die persönlichen Daten von Facebook-Nutzern zu kommen. Die Polizei warnt derzeit online vor dem dreisten Hack: Angebahnt wird der Datenklau über den Facebook-Messenger. Dort erhalten Betroffene vermeintlich harmlose Nachrichten von Personen in ihrer Freundesliste.

Die Nachrichten enthalten einen kurzen Text bzw. eine Frage („Schau dich an, ...“ oder „bist du das?“) sowie einen Link zu einem vermeintlichen Video auf YouTube. Klickt man auf den Link, tappt man in die Falle: Meist wird man auf eine gefälschte Facebook-Login-Seite weitergeleitet. Surft man mit dem Smartphone, wird man aufgefordert, sich einzuloggen. Würde man den Link über einen normalen Computer aufrufen, würde man auf der YouTube-Startseite landen – das im Messenger angepriesene Video existiert jedoch nicht. So oder so läuft man Gefahr, auf Seiten mit Schadsoftware zu landen.

Außerdem löst man laut Polizei wahrscheinlich eine Art Kettenreaktion aus: Wer auf den Link klickt, verschickt im eigenen Namen angepasste Nachrichten an seine Kontakte – ebenfalls mit dem Link zu schadhaften Seiten oder Datenkraken.

Die Polizei appelliert daher an alle Nutzer des Facebook-Messengers, unter keinen Umständen den Link zum angegebenen Video zu öffnen. Man sollte den Absender der Nachricht außerdem informieren, dass er gerade den Link geschickt hat (am besten über einen alternativen Weg).

Facebook-Nutzer, die einen Missbrauch ihres Accounts festgestellt haben, sollten ihren Messenger-Verlauf prüfen und vorsorglich die Personen aus der eigenen Freundesliste informieren. Wer aufgefordert wird, irgendwelche Programme oder Apps zu öffnen oder zu installieren, sollte dies unter keinen Umständen tun.

Wer den Link bereits angeklickt hat und womöglich in die Falle getappt ist, sollte auf der echten Facebook-Seite umgehend sein Passwort ändern. Zudem sollte man das Gerät, auf dem man gerade surft, mit der aktuellsten Version seiner Antivirensoftware ausstatten. (TT.com)