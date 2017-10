Innsbruck — Zwei Tage nachdem sie mit einem Statement zur #MeToo-Debatte auf Facebook für Aufregung sorgte, hat Schauspielerin Nina Proll (33) ihre Aussagen am Freitag relativiert.

Die Reaktionen auf ihre letzten Postings hätten sie „nachdenklich gemacht", schreibt die "Vorstadtweiber"-Darstellerin. „Vielfach wurde ich gefragt, warum ich mich zu einem Thema äußere, das mich scheinbar nicht betrifft. Nun, die Tatsache, dass jeder von mir eine #metoo Geschichte hören wollte, und womöglich auch schockierende Details darüber, was ich alles für welche Rollen machen musste, hat mich massiv geärgert. Ich kann so eine Geschichte nicht liefern", so Proll.

Sie erklärt weiter, dass sie es als ihre Pflicht ansehen würde, ihren Berufsstand und die Produzenten und Regisseure zu verteidigen, denn: „Es ist in Österreich möglich, diesen (meinen) Beruf auszuüben, ohne mit irgend einem Mann sexuelle Handlungen tätigen oder solche ertragen zu müssen."

Proll entschuldigt sich auch dafür, wenn jemand denken sollte, dass sie Gewalt gegenüber Frauen verharmlosen wolle: „Weder habe ich Gewalt gegenüber anderen Frauen geleugnet noch verharmlost, noch habe ich Frauen vorgeschrieben, wie sie was zu empfinden haben und es tut mir leid, wenn das jemand so verstanden hat."

Welle der Empörung in Sozialen Medien

Nach ihrem ursprünglichen Posting am Mittwoch war Proll im Internet eine Welle der Empörung entgegengeschwappt. Viele User fanden die Worte der Schauspielerin nicht nur zynisch, sondern erniedrigend. Sexuelle Belästigung mit Flirtversuchen gleichzusetzen sei ein Schlag ins Gesicht all derer, die in ihrem Leben diese Herabwürdigung erdulden mussten. Sie habe die Tragweite der Kampagne schlichtweg nicht verstanden. Proll stelle sich auf die Seite der Männer, die sexuellen Missbrauch und sexuelle Ausbeutung herunterspielen wollen. (TT.com)