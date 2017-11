Mountain View - Mit einem neuen Design für den Kartendienst „Google Maps" lässt Internet-Riese Google aufhorchen. In einem Blogeintrag kündigte der Suchmaschinenanbieter am Mittwoch Neuheiten bei der Farbgebung sowie bei den Icons in der App an.

So werden beispielsweise Cafés künftig als oranger Punkt angezeigt (Orange ist demnach ab sofort die Farbe für Orte, die mit Essen oder Trinken zu tun haben). Auch die Karten an sich wurden laut Google-Managerin Liz Hunt generalüberholt, um den Usern die Navigation zu erleichtern.

Die Änderungen sollen in den kommenden Wochen weltweit in den Anwendungen „Google Maps", „Google Assistant", „Google Earth", in der Suchmaschine und bei „Android Auto" sichtbar werden. Früher oder später soll das neue Design dann auch in anderen Google-Apps auftauchen. (TT.com)