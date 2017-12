Jugendliche, die sich Gedanken um die Problem im Alter machen. Was so gar nicht zu den Vorurteilen über die jüngere Generation passt, war an der HTL Imst im Zuge eines Projekts Realität. 35 Schüler der Abschlussklassen 2016/17 sollten in zwei Schuljahren Alltagshilfen für Senioren entwickeln und bauen. „Zuerst waren sie skeptisch", erzählt ihr Lehrer Andreas Pfenniger. Was wisse ein junger Mensch schließlich über die Probleme im Alter. „Doch dann haben sie an ihre Großeltern gedacht und Lösungen entwickelt."

Eine davon ist ein Einkaufs-Trolley, auf den man sich auch draufsetzen kann, sobald der Einkauf zu anstrengend und ermüdend wird. Der Prototyp aus Holz wurde auch auf der SenAktiv-Messe vorgestellt. Und obwohl es nur ein Prototyp ist, haben ihn die Senioren durchaus intensiv getestet. „Da hatten die Schüler etwas Angst um ihr Projekt", schmunzelt der Lehrer.

Stolz hat die Imster Schüler die Einladung auf die Messe auf jeden Fall gemacht. „Die SenAktiv war auch eine Anerkennung, überhaupt eingeladen zu werden, war ein tolles Erlebnis", sagt Pfenninger, der das Projekt gemeinsam mit Werner Mungenast begleitet hat. So konnten sich zwei ganz unterschiedliche Generationen kennen lernen. „Das Bild von Senioren hat sich dadurch geändert."

Auch wenn aus den Schüler-Produkten am Ende keine Verkaufsschlager wurden, so war das Projekt laut Pfenninger somit dennoch ein voller Erfolg. Und wer weiß, vielleicht ermöglicht eines der dann ausgereiften Fabrikate am Ende doch noch einen selbstständigeren Alltag für ältere Menschen. (phi)