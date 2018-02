Innsbruck — Mit einer angekündigten Änderung bei Instagrams Story-Funktion sorgt die Bilderplattform für Aufregung bei zahlreichen Nutzern: Wie TechCrunch berichtet, werden Ersteller von Storys künftig benachrichtigt, wenn jemand einen Screenshot anfertigt — zumindest testet Instagram laut eigenen Angaben diese Funktion derzeit.

In der Liste, in der User bisher schon sehen konnten, wer ihre Geschichte angesehen hat, soll künftig ein hervorgehobenes Icon darauf hinweisen, ob einer dieser Betrachter auch einen Screenshot gemacht hat. Zusätzlich soll der Ersteller der Story benachrichtigt werden. Ob die Funktion letztendlich für alle User verfügbar gemacht wird, ist unklar.

PSA: How you get notified on Instagram when someone took a screenshot of your Stories pic.twitter.com/Iua2QeyskF

— April ? (@readbyher) 11. Februar 2018

Laut TechCrunch soll der Test in erster Linie Aufschluss darüber geben, ob sich durch die Screenshot-Warnung das Verhalten der Nutzer ändert und sie durch etwaige Warnungen vor Screenshots weniger Geschichten erstellen. Die Begeisterung in der Community hält sich angesichts der angekündigten Änderung aber eher in Grenzen.

Good bye freedom to screenshot IG stories. ? Thank you, Instagram for the warning. pic.twitter.com/y0pEaVR0Jq

— mulan (@__cajb) 8. Februar 2018

Instragram würde sich mit der Änderung seinem Konkurrenten Snapchat annähern — in der App werden Nutzer seit Jahren darüber informiert, wenn jemand einen Screenshot ihrer Bilder anfertigt. (reh)