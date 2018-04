Innsbruck – Künstliche Intelligenz werde künftig nicht nur Basisjobs ersetzen, sondern auch viele jener Arbeitsplätze, die derzeit zu den bestdotierten zählen. Dies ist nur eines von mehreren Szenarien, die der als „Investment-Punk“ bekannt gewordene österreichische Investmentbanker und Querdenker Gerald Hörhan als Folge der Digitalisierung zeichnet. Im Rahmen eines Vortrags am MCI in Innsbruck warnte er aber auch vor deutlich weitreichenderen Folgen der digitalen Ökonomie für die Gesellschaft. „Wenn wir die Ausbildung und Ziele der Gesellschaft nicht verändern, fliehen die Menschen aus der realen Welt zunehmend in die virtuelle Welt, die von Oligopolen und Monopolen beherrscht wird“, so Hörhan. In der digitalen Welt gelte das Prinzip „The winner takes it all“ – es gibt also nur wenige Gewinner, die das Geschehen diktieren. Wie es etwa anhand der Internetgiganten Face­book oder Google deutlich wird. Generell habe die digitale Ökonomie die Eigenschaft, einen riesigen Kuchen auf nur wenige Akteure aufzuteilen. „Die Nummer eins macht 50 Prozent des Profits, die Nummer zwei 30 Prozent, die Nummer drei 15 Prozent. Der Rest teilt die 5 Prozent auf“, rechnet Hörhan vor. Diese Rechnung betreffe jede Branche und darin sei auch die Gefahr begründet, dass einige wenige Konzerne künftig das Handeln der Menschen diktieren können. „Die digitale Ökonomie muss zum Positiven gewandelt werden. Sonst lassen Konzerne, die auch kaum Steuern zahlen, 99 Prozent der Menschen in der virtuellen Welt vergammeln und sagen ihnen, was sie zu denken und zu tun haben“, warnte der Harvard-Absolvent. Die Gefahr sei, „dass Menschen verlernen, eigenständig zu denken und zu entscheiden“. Er kritisiert, dass viele politische Entscheider „notorisch unwissend über die digitale Welt sind“. Das habe etwa die Anhörung von Facebook-Chef Mark Zuckerberg vor dem US-Senat verdeutlicht.

Rettungsanker in der digitalen Revolution sei die Ausbildung, in der besonders selbstständiges und kreatives Denken gefördert werden müsse. „Gute Lehrer müssen mehr verdienen als Bankdirektoren oder Investmentbanker, weil sie der Gesellschaft viel mehr Nutzen stiften“, fordert Hörhan.

Als besonders große Gefahr ortet der gebürtige Wiener, dass bedeutende Militärmächte große Teile ihrer Rüstungsbudgets in die Entwicklung von Kampfrobotern investieren würden. Hörhan: „Die Entscheidung, was die Roboter tun dürfen und was nicht, ist gefährlicher als die Atombombe.“ (mas)