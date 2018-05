San Jose – Facebook will das Geschäft von Flirt-Apps aufmischen. Bei der neuen Dating-Funktion werde man künftig auch auf Partnersuche gehen können, kündigte Gründer und Chef Mark Zuckerberg am Dienstag auf der Entwicklerkonferenz F8 an. Der Datenschutz sei dabei besonders beachtet worden, versicherte er.

Nutzer werden in der Lage sein, ein Dating-Profil zu erstellen, das von ihrem Facebook-Profil getrennt ist – und mögliche Übereinstimmungen werden auf der Grundlage von Dating-Präferenzen, gemeinsamen Dingen und gemeinsamen Freunden empfohlen. Das spezielle Profil werde aber unter anderem dafür sorgen, dass nur Personen außerhalb des eigenen Facebook-Freundeskreises vorgeschlagen werden. Um das Feature zu aktivieren, müssen die Nutzer künftig auf ein Herz-Icon klicken, das demnächst im Profil auftauchen soll. Wer die Funktion nutzt, soll nur für andere Teilnehmer sitzbar sein.

Alles, was die Menschen im Dating-Bereich treiben, soll unsichtbar für Freunde bleiben. Ein genaues Startdatum nannte Zuckerberg nicht, man wolle „später in diesem Jahr“ mit Testläufen beginnen. Anders als etwa die Dating-App Tinder, soll die Funktion dabei helfen, Partner für eine langfristige Beziehung zu finden, so Zuckerberg. Die Aktie der Match Group, der Mutterfirma von Konkurrenten wie Tinder, sackte nach der Ankündigung sofort ab. (dpa, TT.com)