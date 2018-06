Phoenix – Die neue Smartphone-App „the BackSeat“ soll verhindern, dass achtlos zurückgelassene Kinder in einem heißen Auto im Sommer schwere Schäden erleiden oder gar sterben. Die Anwendung hat den Überblick darüber, wer im Fahrzeug mitfährt und alarmiert umgehend Kontakte, wenn ein Kind beim Aussteigen vergessen wird.

Die App meldet sich, sobald der Fahrer das Fahrzeug ins Rollen bringt und die Geschwindigkeit des Autos auf über 20 Meilen pro Stunde ansteigt. „the BackSeat“ fragt eingangs nach, ob sich ein oder mehrere Kinder im Auto befinden. Die App setzt dann einen Erinnerungsalarm, der drei Sekunden nach dem Stillstand des Fahrzeugs ertönt. Ignoriert der Benutzer den Alarm, ertönt ein lauter Ton und Benachrichtigungen werden auf dem Mobiltelefon wiederholt angezeigt.

Wird der Alarm nicht ausgeschaltet, benachrichtigt die App drei Kontakte des Nutzers, die in der Anwendung hinterlegt sein müssen. So soll verhindert werden, dass abgelenkte oder gestresste Eltern vergessen, dass auf der Rückbank noch Kinder, die womöglich eingeschlafen sind, mitfahren. „Allein in den USA sind in den letzten 20 Jahren durchschnittlich 37 Babys pro Jahr in heißen Autos gestorben. Ärzte, Rechtsanwälte, Krankenschwestern, Geschäftsführer, Großeltern, Mütter, Väter und Kindermädchen haben ein kleines Kind in einem Auto vergessen und es starb. Diese Problematik hat alle Demografien erreicht, ohne dass ein Ende in Sicht wäre“, schreiben die Entwickler.

Die App wurde erstellt, nachdem Entwickler Erin J. O‘Conne von zwei Kindern erfuhr, die in der prallen Hitze unbemerkt im Auto zurückgelassen worden waren und an den Folgen der Überhitzung verstarben. „Sogar die aufmerksamsten und liebendsten Eltern, Großeltern oder Hausmeister können versehentlich den Ablenkungen der Gesellschaft zum Opfer fallen oder in eine Routine verfallen und Dinge vergessen. Wir vergessen Dinge. Wir sind Menschen“, beteuern die Entwickler. the BackSeat ist für Apple- und Android-Geräte kostenlos verfügbar. (pte)