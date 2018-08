Berlin — Ein leichtsinniger Social-Media-Trend aus den USA droht nach Europa herüberzuschwappen. Bei der „Kiki-Challenge" steigen Beifahrer aus einem Auto aus und tanzen bei langsamer Fahrt neben der offenen Fahrzeugtüre zur Musik des Sängers Drake. Filmchen von solchen Auftritten fluten seit einigen Tagen die sozialen Medien. Inzwischen warnen auch in Deutschland Polizisten davor, das nachzumachen.

US-Comedian Shiggy hatte den Tanz zu dem Hit „In my feelings" des kanadischen Rappers zuerst aufgeführt.

Mittlerweile gibt es unzählige Aufnahmen, wie Nachahmer sich zu den Textzeilen „Kiki, do you love me? Are you riding? Say you'll never ever leave from beside me ?Cause I want ya, and I need ya"„ verrenken. Manche von ihnen legen eine sexy Show hin, manche scheitern bitter.

Die Polizei in Osnabrück warnt: „Für uns ist der neue Trend (...) alles andere als harmlos!" Beim Autofahren solle man angeschnallt sitzen bleiben und die Türen nicht öffnen — vom Handyverbot am Steuer ganz zu schweigen. (dpa)

Seit Wochen tanzt ganz Twitter zur Kiki-Challenge. Bei dem Trend springen die Personen aus dem fahrenden Auto und tanzen! Für uns ist der neue Trend allerdings alles andere als harmlos! ?? #kikidoyouloveme #kikichallenge #inmyfeelingschallenge #sicherfuerdich #polizeiosnabrück pic.twitter.com/vRuKZ2ZfBq

— Polizei Osnabrück (@Polizei_OS) 31. Juli 2018