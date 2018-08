Von Tjara-Marie Boine

Innsbruck — Vor einem Jahr rief die Schauspielerin Alyssa Milano den Hashtag #MeToo ins Leben. Dabei forderte sie Frauen aus der ganzen Welt dazu auf zu twittern, wenn sie bereits Opfer von sexuellen Übergriffen geworden waren. Hunderttausende Frauen reagierten. Im Juli 2018 folgte dann der Hashtag #MeTwo, der auf den Alltagsrassismus gegen Menschen mit zwei Nationalitäten hinweisen sollte. Seit einigen Tagen gibt es nun einen neuen Nachahmer-Hashtag, der sich auf Twitter wie ein Lauffeuer verbreitet: #MeQueer.

Unter #MeQueer melden sich nun queere Menschen zu Wort und berichten von ihren diskriminierenden Erfahrungen im Alltag. Viele teilen die negativen Erfahrungen, die sie erlebt haben. Sie berichten davon, angespuckt zu werden, erzählen von Selbstzweifeln und von Ängsten, sich vor ihren Freunden und Familien zu outen. Eins zeigt der Hashtag deutlich: Queere Menschen werden zwar oft toleriert, aber anscheinend noch lange nicht akzeptiert.

„Mein Mann ist mein Ehemann und nicht mein Kumpel"

Ins Leben gerufen hat den Hashtag der Twitter-User Hartmut Schrewe am 13. August. Er war der Erste, der von seinem Alltag in seiner homosexuellen Ehe berichtete. Seitdem wurde sein Hashtag tausendfach geteilt.

Unangenehme Situationen und Klischees

Viele Männer erzählen davon, dass sie um ihre Sicherheit fürchten. Sie trauen sich nicht offen zu ihrer Sexualität zu stehen und haben Angst vor homophoben Übergriffen. Frauen hingegen berichten, wie sie immer wieder von Männern zum Sex aufgefordert und eingeladen werden. Bisexuelle User werden währenddessen oft als die perfekten Partner für Dreier gesehen.

Juli 2013. Um 4 Uhr in der Früh wurden ein Freund & ich im Wiener 10. Bezirk von 5 Männern verprügelt, weil wir Händchen hielten. Disclaimer: die waren weder Araber noch Türker. Von Aussehen & Akzent her waren alle 5 Männer weiße Österreicher. #mequeer

— Luis Sumariva (@luissumariva) 24. August 2018

Ich sitze mit meiner Freundin am Strand, kommt ein Mann vorbei: "Ihr müsstest nur mal richtig zugeritten werden". #MeQueer

— Dr. Manuela Rossol (@astromonocyte) 17. August 2018

„Bi? Du willst dich doch nur nicht entscheiden müssen!"

„Bock auf nen Dreier?"

„Bisexuelle gehen einem doch früher oder später eh fremd."

„Wegen Leuten wie euch werden Homosexuelle nicht mehr ernst genommen."

„Entscheid dich doch mal!"

„Bist du 50% homo und 50% hetero?"#meQueer

— nur julia ?? (@rhythm_of__life) 18. August 2018

Man ist nicht alleine

Was dabei leider etwas in den Hintergrund rückt, sind die positiven Beispiele. Denn einige der User berichten in ihren Postings, dass es auch Menschen gibt, die sie unterstützen und akzeptieren. Beispielsweise wenn der neue Partner herzlich in der Familie begrüßt wird. Oder einfach, dass sie sich durch den Hashtag nicht mehr alleine und endlich verstanden fühlen.

Reaktion meines Vaters, als ich ihm gesagt habe, dass ich mit einer Frau zusammen bin"ich freue mich für dich, wann lerne ich sie kennen? " letztes Jahr haben wir geheiratet. Mein Papa hat uns an diesem Tag" seine Töchter"genannt. #besterpapa #MeQueer

— Waldläuferin??? (@waldlauferin) 26. August 2018

Meine Mutter nach meinem Coming-Out: „Sag das bloß nicht der Oma, die redet nie wieder mit Dir!"



Meine Oma nach meinem Coming-Out: „Dein Freund gehört jetzt auch zur Familie!"#MeQueer

— Sven Lehmann ??? (@svenlehmann) 17. August 2018

Danke an all die Menschen die ihren Schmerz geteilt haben unter #mequeer. Ihr seid nicht alleine und nur gemeinsam können wir etwas verändern. Ich habe heute viel gelernt. #loveislove ??????

— Image-01 (@image01blog) 26. August 2018