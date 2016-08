Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Ohne Ankündigung, völlig überraschend. So habe sich der Vorfall abgespielt. Das gibt der 60-jährige Tiroler gegenüber der Polizei zu Protokoll, nachdem er Samstagmittag in Gries am Brenner von einer Kuh angegriffen worden war. Der Mann war, wie berichtet, kurz nach 12 Uhr im Bereich der Bergeralm von dem Tier attackiert, mit den Hörnern angehoben und umgestoßen worden. Er zog sich dabei schwere Verletzungen am Sprunggelenk zu und musste mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden. Laut Auskunft des bearbeitenden Alpinpolizisten habe das Opfer außerdem angegeben, sich im Umgang mit Kühen auszukennen, das aggressive Verhalten des Tieres könne er sich jedoch nicht erklären. Es seien jedenfalls auch Kälber bei der Herde gewesen.

Mit dem Angriff setzt sich im heurigen Sommer eine Serie fort, die Ende Mai in Kitzbühel und Kirchdorf ihren Ausgang nahm. Damals wurden zwei Landwirte auf Almen von Kühen umgestoßen bzw. angegriffen. Mitte Juni traf eine Kuh einen 47-jährigen Landwirt auf einer Alm in Axams mit ihrem Horn im Bereich des rechten Auges, als dieser gerade die Herde in den Stall treiben wollte. Zwei Wochen später verletzte eine Mutterkuh eine Bäuerin auf einer Alm in Iselsberg mit einem Angriff schwer an Beinen und im Wirbelbereich. Die Frau hatte versucht, einem Kalb eine Ohrmarke einzuziehen. Am 16. Juli stieß eine freilaufende Mutterkuh auf einer Almweide in Reutte einen 76-jährigen Deutschen zu Boden. Der Mann trug eine Gehirnerschütterung und Prellungen davon. Und drei Tage darauf stieß in Kals eine Kuh ein achtjähriges Mädchen auf einem Wanderweg nieder. Das Kind brach sich dabei den Arm.

Der jüngste Vorfall und die Kuhangriffe der vergangenen Wochen lassen Erinnerungen an den Sommer 2014 wach werden. Damals sorgte eine Reihe von Unfällen auf Tirols Almweiden und Wanderwegen international für Schlagzeilen. Einen traurigen Höhepunkt des Sommers 2014 stellte der Angriff einer wildgewordenen Kuhherde Ende Juli im Pinnistal bei Neustift im Stubaital dar: Eine deutsche Wanderin erlitt tödliche Verletzungen, nachdem sie von mehreren Mutterkühen angegriffen worden war.

Die Landwirtschaftskammer reagierte damals prompt und startete gemeinsam mit dem Alpenverein und der Seilbahnwirtschaft, unterstützt durch die Tirolwerbung, eine Informationsoffensive. Ratgeber unter dem Motto „Eine Alm ist kein Streichelzoo“ wurden aufgelegt und Warnschilder für Almweiden produziert. Auch wurde eine Möglichkeit geschaffen, dass sich Bauern gegen Angriffe ihrer Kühe versichern können. Der Sommer 2015 verlief ohne Vorfälle auf den Almen und Wanderwegen.

Dass sich jetzt der unfallfreie Sommer des Vorjahres nicht wiederholt, bezeichnet Josef Hechenberger, Präsident der Landwirtschaftskammer Tirol, als bedauerlich. Eine mögliche Erklärung der aktuellen Vorfälle könnte sein, dass angesichts des unterm Strich durchwachsenen Wetters an den wenigen schönen Tagen mehr Menschen als sonst auf den Almen unterwegs sind. „Es könnte sein, dass die Tiere die große Anzahl von Wanderern nicht mehr gewohnt sind“, vermutet Hechenberger. Oft seien die Tiere aber auch nicht aggressiv, sondern lediglich neugierig, würden sich für die Wanderer interessieren und ihnen daher zu nahe kommen.

Hechenberger appelliert an die Erholungssuchenden, möglichst einen Sicherheitsabstand zu den Kühen zu halten. „Man sollte als Wanderer keinen Slalom mitten durch eine Herde machen. Das könnte die Tiere nervös machen.“ Die Landwirtschaftskammer empfiehlt in ihrer Broschüre, eine Distanz von 20 bis 50 Metern zu wahren. Hunde sollen an der Leine geführt werden. Tabu ist das Berühren von Kühen. Vor allem sollten auch Kälber auf keinen Fall gestreichelt werden.