Bschlabs – Ein 40-jähriger Motorradfahrer aus der Schweiz ist am Sonntagvormittag in Bschlabs gegen eine Tunnelwand geprallt. Der Biker kam in der Rottalgalerie auf der L266 Bschlaberstraße aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen das Mauerwerk, teilte die Polizei mit. Der 40-Jährige wurde an der Brust verletzt und ins Krankenhaus Reutte geflogen.

Die L266 war nach dem Unfall rund 50 Minuten lang komplett gesperrt. Das Motorrad des Schweizers wurde schwer beschädigt. (TT.com)