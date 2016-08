Von Angela Dähling

Schwaz – Eine un­rühmliche Außenseiterrolle hat das Schwazer Krankenhaus jahrelang eingenommen: Es war das einzige Bezirksspital, das seine­m Krankenpflegepersonal in der Unfallambulanz nicht, wie gesetzlich vorgesehen, Zeitausgleich für nächtliche Pa- tientenbetreuung gewährte.

„Nach dem Nachtschwerarbeitsgesetz gebührt dem Krankenpflegepersonal für die Nachtdienste ein Zeitguthaben im Ausmaß von zwei Stunden für jeden länger als sechs Stunden dauernden Nachtdienst. Und zwar dann, wenn während des nächtlichen Dienstes Betreuungs- und Behandlungsarbeit für Patienten verrichtet wird und der Nachtdienst nicht in erheblichem Ausmaß aus Arbeitsbereitschaft besteht“, erklärt die Betriebsratsvorsitzende des Schwazer Spitals, Petra Grössl-Wechselberger, auf Anfrag­e der TT. Sie verweist auf ein Urteil des Obersten Gerichtshofes von 1998, wonach bei einer Nachtarbeit von zumindest sechs Stunden eine bereits vier Stunden verrichtete faktische Betreuungs- und Behandlungsarbeit für Patiente­n als Nachtschwerarbeit gelte und damit Anspruch auf ein Zeitguthaben nach dem Nachtschwerarbeitsgesetz bestehe.

„Anfangs versuchten wir in Gesprächen mit der Geschäftsführung eine Lösung herbeizuführen. Nachdem das nicht klappte, sahen wir die Einbringung einer Feststellungsklage als einzigen Weg“, erklärt sie. Der Rechtsstreit ging über mehrere Instanzen, da die Krankenhausführung mehrmals in Berufung ging. „Wir wollten das geklärt haben, denn es gibt verschieden­e Rechtsauffassungen dazu, ob bei einem achtstündigen Nachtdienst das Nachtschwerarbeitsgesetz ab vier oder aber erst ab sechs Stunden Patientenbehandlung zum Tragen kommt“, erklärt die Geschäftsführerin des Krankenhauses, Margit Holzhammer.

Dazu, dass das Schwazer Spital das einzige ist, das den Zeitausgleich in der Unfall­ambulanz ab vier Stunden nächtlicher Patientenbetreuung nicht zahlt, meint sie: „Das heißt noch nicht, dass es richtig ist.“

Inzwischen steht dies aber fest. Denn der Oberste Gerichtshof wies die außerordentliche Revision des Kranken­hauses zurück. Damit wurde die bereits in zweiter Instanz vom Oberlandesgericht Innsbruck vertretene Ansicht bestätigt.

Das Urteil wird im Schwazer Spital nun mit sofortiger Wirkung – und rückwirkend bis 2011 – umgesetzt. Betroffe­n sind rund ein Dutzend Pflege­r in der Unfallambulanz. „All­e anderen im Haus erhalten den Zeitausgleich längst, nur die Unfallambulanz bisher nicht“, sagt Grössl-­Wechselberger. Hier werde auch kein Vollnachtdienst, sondern nur Bereitschaftsdienst angerechnet, ortet sie eine weitere Ungerechtigkeit, die sie ändern will. GF Holzhammer wiegelt ab: „Andere Spitäler haben mehr Bereitschaftsdienste als wir. Und unsere Zeit­aufzeichnungen zeigen, dass in der Unfallambulanz und Anästhesie kein Vollnachtdienst geleistet wird“, sagt sie. Daher gebe es dort auch ein Dienstzimmer mit Bett. In den anderen Abteilungen indes nur eine Couch im Aufenthaltsraum.