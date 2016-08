Von Matthias Reichle

Obergurgl – „Am 30. ds. fuhr zum ersten Male ein Auto von Bürglstein nach Gurgl. Das Auto wurde von Chauffeur Mayr gelenkt und hatte als einzigen Insassen Alfred Parth von Oetz. Es ist dies ein sportliches Ereignis, das allerdings bei den gegenwärtigen Straßenverhältnissen keine Nachahmung finden soll.“ – Anfang September 1926 war diese Nachricht eine Sensation. Mehrere Zeitungen berichteten über das Abenteuer, das sich heute auf den Tag zum 90. Mal jährt. Unter anderem auch der Tiroler Anzeiger.

„Man kann sich denken, welches Erstaunen das Auto unter der Bevölkerung im höchstgelegenen Pfarrdorf Europas hervorgerufen hat“, betont der Enkel des Ötztaler Automobilpioniers aus Oetz, der ebenso Alfred Parth heißt.

Er hat die Ereignisse seines unternehmungslustigen Großvaters, der unter anderem ein Fuhrunternehmen besaß, und seines Fahrers Andrä Meier bis ins Detail recherchiert. „Ich habe immer nur Gerüchte gehört“, betont er. Also machte er sich in Archiven auf die Suche. Nach Obergurgl führte nur ein Karrenweg. Bis ins hintere Ötztal war es eine kleine Weltreise. „Um von Bahnhof Ötztal bis Obergurgl zu gelangen, benötigte man damals, Anfang des 20. Jahrhunderts, ca. 13 Stunden, die sich folgendermaßen zusammensetzten: Von Bahnhof Ötztal bis Längenfeld dauerte die Fahrt mit dem Postauto sechs Stunden, von Längenfeld bis Zwieselstein ging’s weiter mit dem Pferdefuhrwerk für ca. vier Stunden, um dann nach einem ca. dreistündigen Fußmarsch in Obergurgl anzukommen.“

Parths Großvater hat diese Strapaze mit einem Fiat Typ 501, einem viersitzigen Fahrzeug mit einem 4-Takt-Reihen-Motor mit Schaltgetriebe, Heckantrieb, vier Vorwärtsgängen und einem Rückwärtsgang, auf sich genommen. Das Auto war 23 PS stark und erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 70 Kilometern pro Stunde. Freilich nicht auf der steilen Straße von Zwieselstein nach Obergurgl. „Wie lange die Reise gedauert hat, ist nicht überliefert“, so Parth. Sein Großvater und Andrä Meier kehrten in Scheibers Gasthof „Zum Edelweiß“ ein und fuhren danach unfallfrei wieder retour.

Der Großvater sei immer am Puls der Zeit gewesen, erklärt Parth. Sein Unternehmen gibt es noch heute – inzwischen in vierter Generation.