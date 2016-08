Von Maria Harmer

Wien, Rom – Der erste Eindruck: Sie ist ja noch kleiner, als ich sie mir vorgestellt habe! Aber diese Hände! So warm und so viele Adern und ein so beherzter, fester Händedruck. Und diese Augen! Ganz liebevoll und gleichzeitig durchdringend schauen sie mich an.

Das allererste Mal durfte ich Mutter Teresa in Wien vor mehr als 30 Jahren begegnen, später auch in New York in ihren Häusern in Harlem und The Bronx, wieder in Wien und in Rom, wo ich als Voluntärin während meiner Studienzeit in den Suppenküchen und anderen Einrichtungen half. Immer wieder berührend und beeindruckend war diese Mischung aus unglaublicher Güte und strenger Disziplin. Unglaubliche Güte, wenn Mutter Teresa einem hilfsbedürftigen Menschen begegnete und strenge Disziplin, die von sich und anderen vollen Einsatz einforderte.

Der katholische Priester Leo Maasburg, der Mutter Teresa als Übersetzer, Reisebegleiter und auch als Beichtvater viele Jahre lang zur Seite stand und sie gut kannte, schätzte ihren Humor und ihre Fröhlichkeit. In Anbetracht ihres Durchsetzungsvermögens und ihrer Beharrlichkeit nennt er die zukünftige Heilige der katholischen Kirche aber auch einen „benevolent dictator“, einen „liebevollen Diktator“.

Wenn die nur 1,61 m kleine Ordensfrau etwas wollte, konnte sie sehr konsequent und fordernd sein. Dabei wollte sie nie etwas für sich persönlich, sondern nur für jene, die keine Stimme hatten. In Wien zum Beispiel – wo die Schwestern auf Einladung von Kardinal Franz König seit 1984 tätig waren – war das Haus im 2. Bezirk zu klein für die vielen Menschen geworden, die täglich zur Ausspeisung kamen. Sie suchte und fand ein größeres: ein Freudenhaus am Mariahilfer Gürtel. Dezidiert ging sie von Raum zu Raum, ohne sich um die Einrichtung und die Gerüche zu kümmern, und richtete in Gedanken da schon eine Kapelle und dort einen Platz für ein Kreuz ein. Widerspruch zwecklos!

Ihr erster Besuch in Österreich führte sie übrigens 1982 nach Jennersdorf. Dort nahm Mutter Teresa, aus Kroatien kommend, eine Spende der Pfarre entgegen. Durch die weitere Verbundenheit mit ihr entstand in der südburgenländischen Bezirkshauptstadt ein „Mutter Teresa Haus“.

Als Mutter Teresa am 5. September 1997 87-jährig in Kalkutta starb, hatte die von ihr gegründete Kongregation der „Missionaries of Charity“, der Missionarinnen der Nächstenliebe, 594 Häuser in 120 Ländern der Welt.

„Was ich mache, das können sie nicht tun. Aber was sie tun, das kann ich nicht machen. Jeder von uns muss den Willen Gottes erkennen und das tun, was Gott ihm als Aufgabe anvertraut hat.“ Häufig fügte Mutter Teresa noch mit einem Lächeln hinzu: „Und gemeinsam können wir Großes tun!“

Geboren wurde die künftige Heilige als Anjezë Gonxha Bojaxhiu am 26. August 1910 als Tochter eines wohlhabenden, katholischen, albanischen Kaufmannes in Skopje. Skopje ist heute die Hauptstadt der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik Mazedonien, damals gehörte die Stadt noch zum Osmanischen Reich. Anjezë verließ im Alter von 18 Jahren das Haus, um bei den Loreto-Schwestern in Irland einzutreten und wurde – ihrem Wunsch entsprechend – vom Orden nach Indien, nach Kalkutta, gesandt. 1931 legt sie ihre Gelübde ab und nahm den Namen Teresa an. „Nach der kleinen französischen Heiligen Thérèse von Lisieux, nicht nach der gelehrten, bedeutenderen spanischen Teresa von Ávila“, wie sie oft sagte. Ihr Vater starb, als sie ein Mädchen war, aber sie sah auch ihre Mutter und ihre Schwester, die im Jahr 1934 von Skopje nach Tirana zogen, nie wieder. Das kommunistische Albanien, der so genannte „erste atheistische Staat der Welt“ mit totalem Religionsverbot, ließ Mutter Teresa trotz vielfacher Interventionen bis zum Sturz des Regimes nie einreisen.

1947 wurde Indien in die Unabhängigkeit entlassen. Wenig später nahm Mutter Teresa die indische Staatsbürgerschaft an. Sie beherrschte die Sprache – Bengali – bereits fließend. Um diese Zeit hatte die Ordensfrau ihre – wie sie es nannte – „Berufung in der Berufung“. Sie verließ ihren Orden, ihr Ordenshaus, die beschützte Oase mit kolonialem Komfort, legte die Nonnentracht ab, kleidete sich wie eine einfache bengalische Frau mit einem weißen Baumwollsari und widmete ihr Leben fortan den von ihr so genannten „Ärmsten der Armen“. Basis und Ansporn ihres Engagements war die Stelle aus dem Markusevangelium: „Was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“

Für viele – auch Nichtchristen – wurde sie zum „Engel der Armen“, zur „Heiligen von Kalkutta“. Kritiker bezeichnen sie aber auch als „Hell’s Angel“, als „Todesengel“. Mutter Teresa wird als vom Teufel besessen, als Zuhälterin und „Geldbeschafferin für den Vatikan“ bezeichnet. Im Internet finden sich viele negative Eintragungen. Ärzte kritisieren, dass die Hygienevorschriften bei der Krankenpflege in den oft primitiven Unterkünften nicht beachtet und Menschen mit ansteckenden Krankheiten nicht isoliert würden sowie Sterbenden nicht ausreichend Schmerzmittel verabreicht wurden und werden. Immer wieder wurde Mutter Teresa auch vorgeworfen, die Armut auf der Welt nicht verringert zu haben. „Wir können keine großen Dinge vollbringen – nur kleine, aber die mit großer Liebe“, antwortete sie diesen Kritikern. „Wir sind keine Krankenschwestern, wir sind keine Sozialarbeiter, wir sind Nonnen.“

„Gott hat die Armut nicht erschaffen, sondern du und ich, weil wir nicht teilen“, klagte sie und nutzte auch die weltweite Aufmerksamkeit anlässlich der Verleihung des Friedensnobelpreises 1979 in Oslo – nicht nur, um einmal mehr vehement für den Schutz ungeborenen Lebens und gegen Abtreibung einzutreten, sondern auch, um einmal mehr mit diesem für sie so typischen Lächeln unerbittlich zu fordern: „Teilt – bis es weh tut!“

Niemand damals ahnte, dass die ständig lächelnde Ordensfrau jahrzehntelang tiefe Glaubenszweifel plagten: „Es herrscht eine solche Dunkelheit, dass ich wirklich nichts sehen kann, weder mit meinem Geist noch mit meinem Verstand“, schrieb sie, „der Platz Gottes in meiner Seele ist leer. In mir ist kein Gott.“ Diese Verlorenheitserfahrung, das Gefühl der Gottesverlassenheit, sei in der christlichen Tradition bekannt, sagt Jan-Heiner Tück, Professor für Dogmatik an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien. „Wie Johannes vom Kreuz hat sie sich aber nicht vom Glauben abgewendet, sondern das Schweigen Gottes durchgetragen“, sagt der Theologe. „Das ist für Ungläubige unverständlich und auch für Gläubige eine erstaunliche Sache.“ Zum zehnten Todestag hat sich der Orden entschlossen, einen Teil der privaten Korrespondenz, der Aufzeichnungen und Tagebuchnotizen Mutter Teresas – gegen ihren ursprünglichen Willen – zu veröffentlichen. Unter dem Titel „Komm, sei mein Licht“ sind sie als Buch auch auf Deutsch erschienen.

Licht und Schatten. Gelebte Nächstenliebe und gefühlte Gottverlassenheit. Die aus dem heutigen Mazedonien stammende katholische Ordensfrau ist bis heute für viele das Synonym der Nächstenliebe, galt ihnen bereits zu Lebzeiten als Heilige – für andere ist sie Gegenstand harscher Kritik. Mir bleiben ihr warmer und doch fester Händedruck sowie ihre milden und doch durchdringenden Augen, die Engagement einfordern, in Erinnerung.

Kommenden Sonntag wird Mutter Teresa von Papst Franziskus, der sie in seinem Apostolischen Schreiben „Evangelii Gaudium“ in einem Atemzug mit Franz von Assisi in Bezug auf ihren Einfluss auf die Gesellschaft nennt, heiliggesprochen. Die von Papst Franziskus persönlich geleitete Heiligsprechungsfeier auf dem Petersplatz in Rom gilt als einer der Höhepunkte im „Heiligen Jahr der Barmherzigkeit“.

Zur Autorin: Maria Harmer ist diplomierte Kulturanthropologin und seit 1992 Freie Mitarbeiterin beim ORF Hörfunk in den Hauptabteilungen Religion, Wissenschaft und Aktueller Dienst. Sie hat Mutter Teresa selbst in New York sowie während ihres Wien-Besuches in den 1980er-Jahren erlebt und in Rom für sie gearbeitet.