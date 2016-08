Von Matthias Reichle

Längenfeld – Lange wurde um den Standort gerungen – zuletzt ging es aber Schlag auf Schlag. In der vergangenen Sitzung stellte der Gemeinderat mit dem Ankauf und der Umwidmung von 5000 Quadratmetern Freiland (175.000 Euro) in Unterlängenfeld die Weichen für das neue Blaulichtzentrum. Die Abstimmungen brachten mit 14:3 bzw. 15:2 eine Mehrheit für das Vorhaben. „Geht alles gut, können wir noch im Herbst beginnen“, so Bürgermeister Richard Grüner.

Ursprünglich war geplant, drei bis dato unabhängige Feuerwehren – jene von Unterried, vom Dorf und von Unterlängenfeld – am Orts­ende (beim Kreisverkehr zum Aqua Dome) zusammenzulegen. Anfang 2015 wurde der dazugehörige Architektenwettbewerb abgeschlossen.

Das alte Projekt konnte – mit Adaptierungen – weiterverwendet werden, sagt Grüner. Künftig sollen nämlich auch das Rote Kreuz und die Bergrettung ins neue Gebäude einziehen. „Uns war wichtig, dass die Rettung in Längenfeld bleibt“, betont der Dorfchef. Ursprünglich war geplant, die alte Feuerwehrhalle zu adaptieren. „Die Kosten dafür waren mit 1,4 bis 1,5 Mio. Euro einfach zu hoch. Damit, dass es doch so teuer geworden ist, hat auch der damalige Gemeinderat nicht gerechnet“, so Grüner. Das habe ihn dazu bewogen, das Gespräch mit den Grundstückseigentümern zu suchen.

Grüner rechnet mit 4,5 bis 4,6 Mio. Euro, die das neue Projekt kosten wird. „Es ist wichtig für Längenfeld, dass die Feuerwehren wissen, was Sache ist.“ Das Projekt ziehe sich nun bereits über Jahre. „Ich bin froh, dass wir das im Gemeinderat miteinander auf die Füße gebracht haben.“

Wunsch wäre, dass die Einsatzkräfte bereits im kommenden Jahr einziehen können. Einen Plan für die Verwertung der alten Feuerwehrhallen gibt es noch nicht. Damit werde man sich beschäftigen, wenn das Einsatzzentrum in Bau ist, so Grüner.