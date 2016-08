Absam – BM Arno Guggenbichler ist beim Lokalaugenschein die Freude anzusehen: Ein wahres Mammutprojekt steht in Absam kurz vor dem Abschluss. Knapp eineinhalb Jahre nach dem Spatenstich gehen das neue Kinderzentrum und die neue Turn-/Sporthalle am 7. September termingerecht in Betrieb.

Das gilt auch für das alte, denkmalgeschützte Volksschulgebäude, das barrierefrei erschlossen und brandschutztechnisch modernisiert wurde. Bis Ende September sollen dann auch die Arbeiten an der vierten Komponente abgeschlossen sein: Die Musikschule, bisher im alten Kindergartengebäude untergebracht, findet auf 440 Quadratmetern im Dachgeschoß der Volksschule eine neue Heimat.

Das neue Kinderzentrum westlich der Volksschule umfasst auf zwei Ebenen sechs Kindergarten- und zwei Kinderkrippengruppen mit insgesamt 144 Plätzen, sieben neue Mitarbeiterinnen wurden eingestellt. Gemeinsam mit dem 2014 eröffneten Kinderzentrum im Ortsteil Eichat sei nun ganzjährige, ganztägige Betreuung sichergestellt, freut sich Guggenbichler. Mittagstisch, Begegnungs- und Kreativräume stehen dafür bereit.

Die komplett unterirdisch angelegte, rund 1000 Quadratmeter große Turn-/Sporthalle südlich der Volksschule hat Mehrzweckcharakter: Neben dem Kinderzentrum und der VS Dorf wird vor allem auch die Sport-NMS Absam die Anlage nützen – sie verfügt derzeit über keinen normgerechten Turnsaal und keinen Zuschauerbereich. In der übrigen Zeit „gehört“ die Halle den Absamer Sportvereinen. „Alle Ballsportarten bis auf Volleyball können darin normgerecht ausgeübt werden“, stellt Guggenbichler klar – und bezieht sich damit auf Diskussionen über die Hallenhöhe, die im Wahlkampf aufgetaucht waren. Die Halle samt Tribüne für 180 Besucher biete sich auch für Regionsturniere an.

Einen eigenen Kletter- und Boulderbereich hat der neue Komplex ebenfalls zu bieten – er dient ausschließlich für Schul- und Vereinszwecke.

Die Baumaßnahmen erfolgten großteils während des laufenden Schulbetriebs, diese Herausforderung habe man aber gut bewältigt, erklärt Hartmut Gelmini, der gemeinsam mit Christoph Anich für Bauleitung und Bauaufsicht verantwortlich zeichnet.

Auch der Kostenrahmen des Großprojekts werde eingehalten, betont Guggenbichler. Inklusive Abbruch des alten Kindergartengebäudes – dieser werde erst in eineinhalb bis zwei Jahren erfolgen – und neuer Grünflächen lägen die Gesamtkosten bei knapp über 10,5 Mio. Euro netto. (md)