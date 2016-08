Götzens – Eine unbeaufsichtigte Pfanne mit Fett hat am Mittwoch kurz vor Mittag in einer Wohnung in Götzens Feuer gefangen und einen Küchenbrand verursacht. Der Nachbar der 83-jährigen Bewohnerin konnte den Brand mit einem Feuerlöscher löschen, teilte die Polizei mit.

Die Frau hatte den Raum für kurze Zeit verlassen, während sie die Pfanne auf dem eingeschalteten Elektroherd stehen ließ. Das Fett erhitzte sich so stark, dass es zu brennen begann. Als die 83-Jährige den Brand bemerkte, versuchte sie noch selbst das Feuer zu löschen, was ihr jedoch nicht gelang. Die Einheimische erlitt laut Polizei eine Rauchgasvergiftung und wurde mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. (TT.com)