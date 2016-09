Thaur – „Wir arbeiten weiter daran, dem Kiechlberg seine Geheimnisse zu entlocken“, sagt Harald Stadler, Leiter des Instituts für Archäologien an der Uni Innsbruck. Seit 2008 finden am abgelegenen Höhenrücken oberhalb von Thaur jährliche sommerliche Grabungskampagnen statt. Denn zum einen war der Kiechlberg schon seit etwa 6000 Jahren besiedelt, zum anderen stand dort in ottonischer Zeit (ca. 950 bis 1000 n. Chr.) eine mächtige Burganlage.

Deren Überreste sind für die Archäologen besonders spannend – schließlich konnte in ganz Nordtirol sonst keine so frühe Burg nachgewiesen werden, erklärt Stadler. Die heurige zweiwöchige Lehrgrabung unter der Leitung von Elias Flatscher und Michael Schick konzentrierte sich auf den Bereich vor dem 2008 entdeckten „Kammertor“ der Burganlage. Auch Experten aus Bayern und dem Trentino waren vor Ort. Doch die Hoffnung, „einen Plattenboden oder ein schönes Gehniveau zu finden“, erfüllte sich nicht. Auch die Eckdaten der Baugeschichte – Erbauungsbeginn, Nutzungszeit, Auflassung – bleiben weiter offen.

„Das Fundmaterial könnte gerne noch reichlicher sprießen“, bilanziert Stadler. Bisher habe man etwa Hufnägel zum Beschlagen von Pferden, ein wenig Keramik, Setzkeile zum Abbau der vor Ort verbauten Steine, Pfeilspitzen oder auch Schreibgriffel entdeckt. „Wir warten aber weiter auf gut datierbare Funde wie Schmuck, Münzen oder Holzteile.“ Großes Hoffnungspotenzial für ein näheres Verständnis der Anlage ruht laut Stadler am Fuße des Hügels: Nach dem Einsturz der Ringmauer um die Burg flossen Schichten über den Zeitraum von 1000 Jahren nach: „Es ist möglich, dass man bisher nur zu eingeschränkten Schlüssen kommt, weil alles Material unten liegt“, meint Stadler. Genau darauf wolle man sich in den nächsten Jahren konzentrieren. Dann könnte man auch der Frage nach den Bauherrn und Bewohnern näherkommen – oder jener nach der Funktion der Burg: „Ein Denkansatz wäre etwa, dass sie als Kontrollpunkt für den Salztransport gedient hat.“

Großes Interesse am Kiechl-berg zeigt auch der Thaurer Geschichtsverein „Chronos“. Langfristiges Ziel sei es, „die außergewöhnliche Anlage zumindest teilweise zu erhalten und für die Öffentlichkeit erlebbar zu machen“, berichtet Obmann Joe Bertsch. Denkbar sei ein ähnliches Begehungskonzept wie bei der Ruine am Thaurer Schlossbichl. Die Flächen am Kiechlberg hat die Gemeinde heuer durch einen 1:1-Grundtausch mit dem Privateigentümer erworben.

Die bewegte Geschichte der Burgruine und des Kiechlbergs könnte auch im kleinen Gasthaus beim Romedikirchl Platz finden, das die Gemeinde Thaur ab Jänner 2017 gemeinsam mit dem dortigen Grundeigentümer errichten wird. Denn dort seien auch Ausstellungsräume angedacht, bestätigt BM Christoph Walser. Die Gemeinde beteiligt sich mit einem Investitionskostenbeitrag von rund 300.000 Euro am Gebäude (mit 38 Sitzplätzen, Terrasse und öffentlichem WC), sie wird es dann auf 25 Jahre anpachten. (md)