Von Michael Mader

Wörgl – „Als wir diesen Brief in Händen hielten, waren wir geschockt. Unsere Tochter hat mittlerweile die 1. Klasse Volksschule absolviert. Keinesfalls hätten wir daran gedacht, dass plötzlich eine Nachforderung in dieser Höhe ins Haus flattert“, meldet sich ein verärgerter Vater bei der Tiroler Tageszeitung. Mehr als 3000 Euro macht die Rechnung der Stadt aus.

Wie ihm geht es laut Auskunft der Abteilung Finanzen und Controlling in der Stadtgemeinde Wörgl noch weiteren 56 Familien, die ebenfalls von der Nachverrechnung betroffen sind. Die Beträge sind unterschiedlich hoch, je nachdem, wie viele Monate die Nachmittagsbetreuung im Kindergarten in Anspruch genommen worden ist. Bis zu 127 Euro pro Monat wären zu bezahlen gewesen, nachverrechnet wird von Februar 2013 bis Juni 2015. Danach sei die Gebühr wieder vorgeschrieben worden.

Wie berichtet, wurde die Gebühr für die Nachmittagsbetreuung mutmaßlich seit dem Jahre 2007 nicht eingehoben – in Summe macht das rund 200.000 Euro aus.

Ursprünglich hätte laut Sozialreferent Christian Kovacevic (Liste Hedi Wechner) keine Nachverrechnung für die Eltern erfolgen sollen. Am nächsten Tag wurde dies jedoch revidiert – mittlerweile gibt es auch einen gültigen Gemeinderatsbeschluss.

Dass die betroffenen Eltern nun Rechnungen zugeschickt bekommen haben, sei für Bürgermeisterin Hedi Wechner nicht vermeidbar gewesen: „Die Gemeindeaufsicht hat uns gesagt, dass wir das tun müssen. Es wäre fahrlässig und würde an Amtsmissbrauch grenzen, das nicht zu tun. Die Leistung wurde ja erbracht.“

Seitens der Stadtgemeinde hätte man aber eine Arbeitsgruppe eingerichtet. „In absoluten Härtefällen schauen wir, was wir machen können. Ansonsten ist den Betroffenen auch eine Ratenzahlung angeboten worden“, ist Wechner die Sache, wie sie angibt, unangenehm.

Die Ratenzahlung wird seitens der Eltern auch bestätigt – zumindest auf Nachfrage sei eine solche angeboten worden. „Als Normalbürger schüttelt man derartige Beträge nicht einfach aus dem Ärmel, selbst wenn die Stadt Wörgl der Meinung ist, ein großzügiges Zahlungsziel bis Ende Oktober einzuräumen“, ärgert sich ein Wörgler, der noch einen Punkt anführt: „Üblicherweise können die Kosten auch beim Steuerausgleich geltend gemacht werden. Laut Finanzamt ist eine nachträgliche Einreichung jedoch nur möglich, wenn der Steuerbescheid nicht länger als ein Jahr zurückliegt. In meinem Fall kann ich also die Beträge vor Dezember 2014 nicht mehr geltend machen. Bei rechtzeitiger Verrechnung hätte ich mir wenigstens einen Teil des Betrages vom Finanzamt wieder zurückholen können.“ Der Familienvater ist sich sicher, dass ähnliche Briefe mit Nachforderungen auch in anderen Wörgler Familien derzeit für Bauchweh sorgen.