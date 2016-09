Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – Ob es die Angst vor Prüfungen war, vor einem speziellen Lehrer, gemeinen Mitschülern oder dem Schulweg, an dem der zähnefletschende, laut kläffende Hund hinter dem niedrigen Gartenzaun immer schon auf einen zu warten schien: Wer kann sich nicht daran erinnern, ab und zu oder auch öfters ungern zur Schule gegangen zu sein? Im Gegensatz zu früher sind die Probleme mancher Schüler heute aber viel komplexer, wie Brigitte Thöny, Leiterin der Schulpsychologie des Landesschulrats, sagt.

Deshalb steigt nicht nur die Zahl der Anfragen ratloser Eltern – immer mehr Schüler leiden unter Ängsten –, sondern vor allem der Beratungsstunden. Um wirklich helfen zu können, ist es vor allem bei schwerwiegenden Problemen nötig, Psychotherapeuten, Ärzte, Klassen- und Beratungslehrer sowie Sozialarbeiter mit einzubeziehen. Das braucht Zeit.

Thöny: „Es sind verschiedene Arten von Ängsten, die auch dazu führen können, dass ein Kind nicht in die Schule gehen kann, wie phobische Ängste, Angststörungen, Trennungs- und auch Prüfungsängste.“

In Tirol gibt es zehn Beratungsstellen, das Angebot der Schulpsychologie ist kostenlos, die Gespräche sind natürlich vertraulich. „Um alle Anfragen bearbeiten zu können, bräuchte es aber wesentlich mehr Personal“, macht die Psychologin deutlich. „Wir können leider nicht alle längerfristig betreuen, die sich hilfesuchend an uns wenden.“ Deshalb müssen immer wieder Fälle, bei denen therapeutische Betreuung nötig ist, weiterverwiesen werden. Was sehr schade sei, wie Thöny meint: „Denn unsere Mitarbeiter sind therapeutisch gut ausgebildet, wir hätten die fachlichen Ressourcen.“ Manchmal kommt es auch zu längeren Wartezeiten, die zu Schulbeginn oder nach Verteilung der Semester-Schulnachricht mehrere Wochen dauern können – ausgenommen sind dringende Fälle.

In Innsbruck stehen derzeit zwei Psychologen zur Verfügung, in den anderen neun Bezirksstellen gibt es jeweils eine Stelle. Thöny: „Wir bräuchten aber doppelt so viele – in jedem Bezirk zumindest zwei.“ Vor allem Innsbruck-Land West und Kufstein sollten dringend aufgestockt werden, und auch in Innsbruck bräuchte es mehr Ansprechpartner. Nötig seien aber auch weitere kostenlose therapeutische Einrichtungen für Kinder und Jugendliche.

Schulängste können sich auf verschiedene Weise äußern: „Viele klagen über häufige Bauch- und Kopfschmerzen oder Übelkeit. Jüngere können oft nicht sagen, wovor sie Angst haben“, so Thöny. Wie das Kind, das nicht mehr in die Schule wollte und oft weinte. Erst nach vielen langen Gesprächen stellte sich heraus, dass es am Schulweg lag. Er führt an einem Garten vorbei mit einem bellenden Hund.