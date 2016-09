Von Deborah Darnhofer

Kelchsau – Sie will jene nicht aufgeben, die von anderen vielleicht schon aufgegeben wurden. Andrea Fuchs aus Kelchsau reist seit zwei Jahren unermüdlich um die Welt, um als OP-Schwester in Krisengebieten zu helfen. Für Ärzte ohne Grenzen fliegt die zierliche 30-Jährige Anfang nächster Woche zum zweiten Mal in den Jemen, um im Süden des Landes in einem Krankenhaus zu arbeiten. In jenes Land also, das derzeit wieder eine Welle der Gewalt erleidet. Anschläge nehmen zu (siehe Infobox).

„Angst habe ich keine“, sagt die junge Frau in der gemütlichen Stube des urigen Elternhauses. Rundherum und im Garten herrscht Alpenidylle. Bienen schwirren umher und bringen Blütenpollen in die zahlreichen Stöcke, die ihr Vater betreibt. Die Tochter zieht es aber wieder in die Ferne. „Ich bin freudig nervös, dass es wieder losgeht.“

Dabei war Fuchs im heurigen August gerade erst von ihrem Einsatz in Kamerun zurückgekehrt. Seit September 2014 ist sie – mit wenigen Erholungspausen – unterwegs, um dort zu sein, „wo niemand mehr ist“. So arbeitete sie auch schon zweimal im Tschad und einmal in der Zentralafrikanischen Republik.

Was bewegt eine junge Frau, in die Krisenländer der Welt zu reisen, um unter schwersten und unsicheren Bedingungen Opfer von Attentaten und andere Verletzte zu versorgen und als „Supervisor“ für einen reibungslosen Ablauf im Krankenhaus zu sorgen? Fuchs erzählt ruhig, an ihren Ohren hängen bunte, glitzernde „Peace“-Zeichen. Frieden gibt es auf ihren Einsätzen aber nicht. „Es ist die medizinische Nothilfe, die mich schon, als ich 18 Jahre alt und noch in Ausbildung war, interessiert hat. Dieses Unmittelbare, d. h. vor Ort zu sein, wenn etwas passiert“, erklärt die Kelchsauerin.

Nach ihrer Ausbildung zur Krankenschwester im Bezirkskrankenhaus Schwaz ging Fuchs nach Wien, um einige Jahre später eine Ausbildung zur OP-Schwester zu absolvieren. Mit 28 Jahren meldete sie sich bei Ärzte ohne Grenzen. Auch nach ihren insgesamt fünf Einsätzen seit September 2014 spürt sie noch diese Leidenschaft zu helfen, auch wenn die Situationen nicht leicht sind.

„Wenn man hört, wie in der Nähe Granaten explodieren, gibt einem das schon ein ungutes Gefühl. Doch bei Ärzte ohne Grenzen herrschen vor Ort strenge Sicherheitsvorkehrungen. Ich fühle mich sicher“, betont die 30-Jährige.

Mit dem eigenen Tod habe sich Fuchs noch nie befasst. Von einer Mission vielleicht nicht mehr zurückkommen, diesen Gedanken hat die 30-Jährige nicht. Sie denke viel an ihre Patienten. Gerade bei ihrer letzten Mission im Jemen war es etwa schwierig, Kindern mit Schussverletzungen zu begegnen. „Die Ungerechtigkeiten der Welt“ blendet sie aus, muss sie wohl, um nicht zu verzweifeln.

Die Bilder der Verletzten verfolgen sie nicht. Auch nicht, wenn sie wie letzte Woche auf Heimaturlaub ist und „jede freie Minute am Berg oder im Garten verbringt“. Das Gefühl, helfen zu können, beruhigt die 30-Jährige und macht sie zuversichtlich.

Zur Ruhe rund um Kelchsau sei der Jemen freilich „ein großer Unterschied. Man muss schon wissen, worauf man sich einlässt. Der Zusammenhalt im Team ist ganz wichtig. Ein Stück Normalität bewahre ich mir mit täglichem Sport.“ Eine giftgrüne Musikbox mit „Metal- und Rock-Titeln“ darf auch nicht fehlen sowie Süßigkeiten, die im Krankenhaus unter dem internationalen Team verteilt werden, und ein großes Glas Honig von den eigenen Bienen.

Im Dezember, wenn die Insektenbrut ruht, kommt Fuchs zurück oder fliegt gleich zum nächsten Einsatz. Das wisse sie noch nicht. Wie gehen ihre Eltern mit der Ungewissheit und Gefahr um? Sie seien es gewohnt, meint die willensstarke Tochter. Es könne auch daheim etwas passieren, sagt ihre Mutter. „Doch ich bin froh, wenn sie wieder daheim ist.“