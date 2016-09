Von Gloria Huter

Innsbruck – Einsatz im Valsertal letzte Woche: Eine Nachtwanderin glaubt Notsignale durch Lichter am Berg gesehen zu haben und verständigt die Bergrettung. Leider kein Einzelfall, dass es sich um einen Fehleinsatz handelte. In diesem Fall war es ein Jäger, der im dunklen Wald eine Taschenlampe mit sich hatte.„Es wäre hilfreich, wenn Nachtwanderer bei der Leitstelle oder Bergrettung ihren Aufstieg in der Nacht Bescheid geben um Missverständnisse vorzubeugen“, sagte Ortsstellenleiter der Bergrettung St. Jodok ,Andreas Eller.

Das Nachtwandern bzw. Sonnenaufgangswandern lockt mittlerweile nicht nur Einheimische auf den Berg. Reiseagenturen und Tourismusverbände bieten solche Wanderungen im Sommer wöchentlich an, und finden großen Anklang. „Seit über zwölf Jahren können Wanderer so eine Tour buchen. Es kommen jedes Jahr mehr Touristen dazu. In dieser Woche waren es rund 40 Leute,“ sagte ein Mitarbeiter der ASI-Reiseagentur, welche Sonnenaufgangswanderungen aufs Rangger Köpfl (1939m) organisieren. Auch das Tourismusbüro Oberperfuss bestätigt, dass Touristen diese Art von Touren besonders begeistert. Das Tourismusbüro St. Johann i. T. bietet sogar Klettersteigtouren in der Nacht an. Dabei sind es ebenfalls hauptsächlich Touristen, die die nächtliche Bergwelt erleben wollen.

Was für den Tourismus zum Vorteil wird, wird für die heimischen Wildtiere zum Nachteil. „Wenn mittlerweile sogar in hochalpinen Lagen nicht einmal in der Nacht das Wild seine Ruhe hat, dann sagt das einiges darüber aus, wie wir im Alpenland Tirol mit unseren heimischen Wildarten umgehen“, meint Tirols Landesjägermeister Anton Larcher zur TT. Das Problem seien nicht so sehr die Gruppen der Reiseveranstalter, da diese sich mit Wanderführer an die gegebenen Routen hielten. Es seien großteils die Einheimischen, „die mitten in der Nacht kreuz und quer in den Wäldern unterwegs sind“, betonte Larcher. Dabei möchte er solche Touren nicht verbieten. Sein Vorschlag wäre eine Zusammenarbeit mit dem Projekt „Bergwelt Tirol-miteinander erleben“. Das Projekt könnte Sonnenaufgangstouren in sein Programm aufnehmen und Bergsteigern Verhaltensweisen nahe bringen, die in der Nacht zu beachten sind. Wie beispielsweise nur auf den vorhersehenden Forstwegen zu wandern. Das Projekt wurde 2015 vom Land Tirol ins Leben gerufen und will Wege einer naturnahen und konfliktfreien Nutzung der Natur aufzeigen.

Larcher ist der Meinung, dass „die touristische Nutzung da enden sollte, wo die Lebensräume unserer Wildtiere anfangen. Denn wir müssen uns vor Augen halten, dass wir nicht alleine sind, sondern uns auch die schönen Berglandschaften und Sonnenaufgänge mit den Wildtieren unserer Heimat teilen“.

Christian Schwaninger vom Waldschutz sieht das Wandern in der Nacht ebenfalls als Belastung für das Wild. Die Tiere könnten sich jedoch daran gewöhnen, vermutet er.

Die Waldgrenze erreicht und somit die Heimat des Wildes hinter sich gelassen, ist es noch wichtig seinen eigenen Körper einzuschätzen:

Gefährlich wird es, wenn man müde, orientierungslos und zu wenig Kälteschutz eingepackt hat, erläutert das Kuratorium für alpine Sicherheit. Eine gute Ausrüstung und helles Licht sowie ein gesunder Hausverstand können nicht schaden. (gh)