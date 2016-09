Rom – Ermittlungen laufen gegen weitere acht Personen, 30 Wohnungsdurchsuchungen wurden durchgeführt, teilte die Turiner Polizei in einer Presseaussendung am Dienstag mit. Die Festgenommenen werden unter anderem für einen Anschlag auf eine Carabinieri-Kaserne 2006 verantwortlich gemacht. Die beiden mutmaßlichen Terroristen sind laut den Ermittlern Anhänger der italienischen Gruppe „Informelle Anarchistische Föderation“ (FAI), die in den vergangenen Jahren mehrere Anschläge verübt hat.

Die Ermittlungen laufen in Zusammenhang mit der Verletzung des Geschäftsführers der Atomfirma Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, im Jahr 2013. Die FAI-Gruppe hatte sich zum Attentat auf Adinolfi bekannt, der auf offener Straße angeschossen wurde, den Anschlag jedoch überlebte. In einem Flugblatt war Adinolfi beschuldigt worden, in Interviews die umweltbelastenden Auswirkungen der Atomenergie und das Ausmaß der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima heruntergespielt zu haben. (APA)