Fieberbrunn – Mit Ralf Peter kommt frischer Wind in die Gemeinden Fieberbrunn und Hochfilzen. Durch das überraschende Ableben von Franz Hirn, dem langjährigen Pfarrer dieser beiden Orte, war das Pfarreramt einige Monate verweist. Nun hat Erzbischof Franz Lackner den jungen Kooperator für diese beiden Pfarren auserwählt – und das entsprach ganz den Wünschen des neuen Pfarrers. Alle Fieberbrunner Traditionsvereine nahmen kürzlich am Hauptplatz Aufstellung, um das neue Kirchenoberhaupt zu begrüßen.

Im Jahre 1971 in Buchen, einem Städtchen im deutschen Odenwald, geboren, ging Ralf Peter gleich nach seinem Abitur nach Österreich, studierte Fachtheologie und Religionspädagogik in Salzburg und war als Religionslehrer tätig. Im Mai 2007 erfolgte die Weihe zum Diakon und fünf Jahre später wurde er zum Priester geweiht. Die ersten beiden Jahre fungierte er als Kooperator in St. Johann und Oberndorf, half aber zuweilen in Fieberbrunn aus. Die vergangenen beiden Jahre war er Kooperator im Gasteiner Tal. (ersi)