Gerlos, Finkenberg – Für Verkehrsbehinderungen im Zillertal sorgen in den nächsten Wochen weniger die üblichen Autokolonnen, sondern prächtig geschmückte Vierbeiner. Es ist Almabtriebszeit. Los geht es an diesem Wochenende mit dem Schaf- und Haflingerabtrieb in Finkenberg und der Schaflschoade in Gerlos.

In den darauffolgenden Wochen werden dann zahlreiche Kühe von den Almen zurück auf die Wiesen im Tal getrieben. In Finkenberg zählt der Abtrieb von rund 400 Schafen von der Berliner Hütte (siebenstündiger Marsch!) und das Einreiten der Haflinger zu den größten traditionellen Festen im Ort. Spektakulär ist dabei die Schafschur des Schafschurweltmeisters, ein musikalischer Anziehungspunkt ist Marc Pircher, der auf dem Festgelände Dornau beim Restaurant Alte Brücke seine Lieder ab 12 Uhr zum Besten gibt. Gegen 13.30 Uhr werden die Schafe und Pferde übrigens auf dem Festgelände, wo es auch einen Bauernmarkt gibt, erwartet. Ein ähnliches Programm erwartet die Besucher des Herbstfestes in Gerlos. Hier kehren im Lauf des Vormittags die Bergschafe von der Hochalm ins Tal zurück, wo im Ortskern dann die Schaflschoade – das Aufteilen der Schafe in die Koppeln der Bauern – stattfindet. Anschließend wird von einem Schur-Profi aus Wales ein Schaf ums andere seiner Wolle entledigt.

Zu den größten Almabtriebsfesten zählt jenes am 1. Oktober im Mayrhofner Ortszentrum: 500 bis 700 geschmückte Kühe werden hier von rund 20.000 Besuchern begrüßt. (ad)