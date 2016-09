Wien – Die Ferien könnten wettertechnisch nicht besser enden: Wie die Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Donnerstag versprachen, werden am Wochenende noch einmal Temperaturen bis zu 30 Grad in Österreich erreicht - herrliches Spätsommerwetter also, das all jene freuen dürfte, die die Tage vor dem Schulbeginn nochmal richtig auskosten wollen.

Alle, die mit dem Auto unterwegs sind, sollten sich ihre Route allerdings genau ansehen. Österreichs Straßen droht eine erneute Verkehrslawine, da in vielen heimischen Bundesländern und auch bei den deutschen Nachbarn die Ferien enden.

Der Freitag beginnt sonnig

Zunächst zu den guten Nachrichten: Schon der Freitag startet mit viel Sonnenschein und lediglich ein paar Frühnebeln. Bis über Mittag bleibt es sonnig. Am Nachmittag können sich ausgehend von den Berggipfeln erste Quellwolken bilden. Mit ihnen können in Tirol bis zum Abend auch lokale Regenschauer niedergehen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen zehn und 18 Grad, die Nachmittagstemperaturen zwischen 22 und knapp 30 Grad.

Von lokalem Frühnebel abgesehen scheint auch am Samstag verbreitet die Sonne. Erneut bilden sich ausgehend vom Berg- und Hügelland Quellwolken. Mit ihnen können vereinzelt Regenschauer, mitunter sogar Gewitter niedergehen, am häufigsten in Nord- und Osttirol, im Pinzgau, im Pongau und im Lungau. Die Frühtemperaturen umspannen elf bis 18 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 23 bis 30 Grad.

Auch der Sonntag startet nach Nebelauflösung oft sonnig. Tagsüber bilden sich aber vor allem im Bergland Quellwolken und diese wachsen am Nachmittag gebietsweise zu einzelnen Regenschauern oder Gewittern an. Fernab der Gewitter ist es oft nur schwach windig. Frühtemperaturen erstrecken sich von zwölf bis 19 Grad, Tageshöchsttemperaturen erreichen 22 bis 29 Grad. Am Montag sorgt der Hochdruckeinfluss weiterhin für spätsommerliches Wetter mit Temperaturen bis zu 29 Grad.

Staus als Wermutstropfen

Wer sich angesichts der guten Wetterprognose entschließt, mit dem Auto weg zu fahren, muss mit Staus rechnen. Die Autofahrerklubs ARBÖ und ÖAMTC gehen von starkem Reiseverkehr aus. Neben Tirol, Kärnten, Salzburg, Oberösterreich, der Steiermark und Vorarlberg enden auch in Bayern und Baden-Württemberg die Ferien. Eine regelrechte Blechlawine ist so vorprogrammiert.

Hot-Spots sind erneut die Hauptverkehrsverbindungen wie die Brennerautobahn (A13), die Inntalautobahn (A12), die Fernpassstraße (B179), die Tauernautobahn (A10), aber auch die Karawankenautobahn (A11). Zusätzlich wird noch die Tunnelkette Klaus auf der Pyhrnautobahn (A9) zum Nadelöhr.

Auch an den Grenzen werden dem ARBÖ zufolge lange Verzögerungen auf die Verkehrsteilnehmer zukommen. Bei der Ausreise aus Österreich in Richtung Deutschland sind Wartezeiten am Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden in Tirol, im oberösterreichischen Suben und am Salzburger Walserberg sehr wahrscheinlich.

Bei der Einreise nach Österreich wird es bis in den Nachmittag hinein auf den Autobahnen vor dem Karawankentunnel und Spielfeld aus Slowenien, aber auch am Grenzübertritt Nickelsdorf im Burgenland von Ungarn kommend stundenlange Anhaltungen aufgrund der polizeilichen Grenzkontrollen geben. (TT.com, APA)