Aufregung am Donnerstag am Innsbrucker Landesgericht: Nach einer Schlägerei in einer Fieberbrunner Après-Ski-Bar im Winter bestritt der deutsche Angeklagte lautstark, seinem Tiroler Gegner eine Glasscherbe in den Hals gerammt zu haben: „Das ist nicht wahr, ich habe mit dem Glas nur in Notwehr gedroht.“ Die unterschiedlichen Aussagen der Zeugen halfen Richterin Obwieser auch nicht weiter – Verhandlung vertagt.

Zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilten am Donnerstag die Schöffen einen 32-jährigen Tunesier. Der Vorbestrafte musste wegen Diebstahls und Raubes auf der Anklagebank des Landesgerichts Platz nehmen. Insgesamt hat er rund 3600 Euro gestohlen und dabei zwei Personen attackiert. Der Angeklagte war teils geständig und schob die Straftaten auf das Kokain. Der verärgerte Staatsanwalt Andreas Leo empfahl, „solche Leute aus dem Rennen zu nehmen und das so lange wie möglich“. Der Tunesier meldete Berufung an. (gh)