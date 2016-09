Limbach-Oberfrohna, Bamberg – Ein Zwölfjähriger hat mit dem Auto seiner Eltern eine mehr als 200 Kilometer lange Spritztour von Sachsen nach Bayern unternommen. Glücklicherweise sei die Fahrt über die Autobahn ohne Schäden verlaufen, erklärte eine Polizeisprecherin am Freitag: „Die Kinder haben wohl mehrere Schutzengel gehabt.“

Demnach stieg der Zwölfjährige am Donnerstagabend in Limbach-Oberfrohna bei Zwickau gegen 20.00 Uhr zunächst unbemerkt in den Wagen seiner Eltern, startete den Motor und fuhr auf die nahe gelegene Autobahn 72. Mit an Bord: ein 13 Jahre alter Freund. Kurz vor Mitternacht seien die Jungen schließlich in Bamberg angekommen - und wurden laut Polizei dort bei Verwandten aufgegriffen, die sie besuchen wollten. Die Polizei in Bamberg wollte sich zu dem Vorfall nicht äußern.

Die Eltern der Jungen hatten die beiden etwa zwei Stunden nach ihrem Verschwinden als vermisst gemeldet und den Verdacht geäußert, dass die Jungen auf dem Weg nach Bamberg seien. Nach Rücksprache mit den Eltern verbrachten die Jungen die Nacht in Oberfranken. (dpa)