Von Bernhard Stecher

Umhausen – „Natürlich schielt man ein wenig neidisch nach Inzing“, seufzt Karlheinz Scheiber. Der Obmann der Agrargemeinschaft Leierstal verweist damit auf den Umstand, dass im Inntal bereits ein Ersatzweg geschaffen werden konnte – in seiner Heimat Umhausen noch nicht. Ende Mai 2010 hatte im Ötztal ein Hangrutsch die Zufahrtsstraße verschüttet – zwei Jahre später jene auf die Inzinger Alm. „Der hinkende Vergleich ist allerdings keine Schuldzuweisung“, präzisiert der 52-Jährige. Alle Beteiligten seien engagiert an die Sache herangegangen, betont der Agraroberste, und es habe auch Pläne für eine neue Zufahrt auf der anderen Talseite von der Gehsteigalm herüber gegeben. Allerdings mussten diese verworfen werden, die Trasse hätte erneut durch ein geologisch ähnlich schwieriges Terrain geführt.

Im Jahr des Hangrutsches trieben die Umhauser Bauern das Vieh über das Pitztal auf. Zwischen 70 und 80 Stück mussten zunächst auf 2500 Meter hinauf, ehe es wieder 700 Höhenmeter hinab zur Leierstalalm ging. Die ganze Prozedur dauerte zehn Stunden und wurde inzwischen unnötig. Ein behelfsmäßiger Viehtriebweg auf Ötztaler Seite erleichtert den Auf- und Abtrieb, ist allerdings für Kälber und alte Kühe nicht begehbar. Zudem müssen nach wie vor Lebensmittel, Treibstoffe und auch Fahrzeuge zur Leierstalalm befördert werden. Scheiber: „Wir haben deshalb ein Angebot für eine Materialseilbahn eingeholt, welche die rund 200 Meter breite Gefahrenstelle überspannen hätte sollen. Als wir allerdings die Höhe der Kosten vernahmen, stellte dies die nächste Hiobsbotschaft dar.“ Wären doch 250.000 Euro fällig gewesen. Weil ein derartiger Betrag aus Eigenmitteln bei Weitem nicht aufbringbar war und das Land auch nur ein Projekt – entweder Weg oder Materialseilbahn – fördert, musste auch dieses Vorhaben zu den Akten gelegt werden.

Die vorübergehende Lösung der Misere bestand nun in einem Eigenbau der Transport­einrichtung. Diese kostete lediglich 8500 Euro, steht in puncto Technik allerdings auch professionellen Ausführungen um nichts nach. Die Umhauser Selbstfahrversion ist in der Lage, hydraulisch und ferngesteuert von der Kuh über den Autoanhänger, für den es eine eigene Einhängevorrichtung gibt, bis hin zum Auto alles sicher über die Gefahrenstelle zu befördern. Scheiber selbst zeichnet für die beweglichen Teile verantwortlich, Johann Kapferer für die statischen.

Die untere der beiden Seilbahn-Stützen weist eine Höhe von 12 Metern auf. Sie wurde aus alten Eisenbahn-Oberleitungsmasten gefertigt. Am oberen Ende befindet sich eine Montageplattform und auch ein eigener Schwenkarm, mit dessen Hilfe die rund 600 Kilogramm schwere Fahreinheit in das Seil ein- oder ausgehängt werden kann. Zum Beladen der Materialseilbahn kann die Transporteinheit auf Straßenniveau abgesenkt werden. Die große Höhe ist deshalb nötig, weil nur damit die unruhige Hangstelle überquert werden kann. Gefährlich ist es aber auch so noch genug. Zeugt doch eine beachtliche Delle in der Fahrkorbwand vom Einschlag eines Steines. Immer wieder donnert in diesem Bereich Material zu Tal.

Mittlerweile wurde auch ein zweites Projekt für eine neue Zufahrt zur Leierstalalm erarbeitet. Diese sollte auf derselben Talseite wie bisher gebaut werden, allerdings spießte es sich auch hier wieder. Es galt Ausweichrouten für besonders schützenswerte Natur­oasen zu finden. „Bürgermeister Jakob Wolf hatte den neuen Weg in seinem Wahlprogramm. Ich bin mir sicher, dass er sich überall voll engagiert, damit wir hoffentlich bald wieder eine ordnungsgemäße Zufahrt haben“, sagt Scheiber. Bei aller Freude über die gelungene Selbstbau-Seilbahn hat dieser Wunsch nämlich nach wie vor oberste Priorität. „Wir haben nur mit viel Aufwand und persönlichem Einsatz ein Provisorium gebaut.“