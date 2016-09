Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Sonnenschein auf der Alm, am Tisch ein Stück Marillenkuchen: eine Kombination, die an einem normalen Spätsommer- oder Herbsttag wildes Gefuchtel auslöst. Aber nicht heuer – die sonst so lästigen schwarz-gelb gestreiften Mitesser lassen Kuchen und Menschen in Ruhe. „Es gibt deutlich weniger Wespen“, bestätigt auch der pensionierte Innsbrucker Universitätsprofessor Wolfgang Schedl. Aber nicht nur die Wespen haben ein übles Jahr erwischt, „heuer ist die gesamte Insektenwelt schlecht dran, ich hab’ auch noch keine Hornisse gesehen“, sagt der Ökologe.

Der Grund für das Ausbleiben des großen Krabbelns liegt bereits ein paar Monate zurück: „Das Wetter im Frühling war alles andere als ideal für die Insekten“, sagt Schedl.Vor allem der feuchtkalte April – für viele Arten der entscheidende Monat – bot ungünstige Bedingungen für die Sechsbeiner. Die Wespen litten gleich doppelt: „Einerseits, weil sie sich im Frühjahr vor allem von Insekten ernähren. Das Nahrungsangebot fiel heuer deutlich geringer aus“, erklärt Schedl. Andererseits fanden die Wespen auch kaum Zeit, Holz zu knabbern. Holz benötigen die Tiere als Rohstoff für den Nestbau. „Auf drei schlechte Tage kam ein schöner. Und den mussten die Wespen für die Nahrungssuche nützen. Das Holz und damit der Nestbau blieben dabei auf der Strecke“, so der Wissenschafter weiter.

Timo Kopf, Biologe an der Innsbrucker Uni, ergänzt: „Die Wetterbedingungen bis weit in den Sommer waren heuer so, dass die Wespenköniginnen häufig keine Nester errichten konnten. Und wenn doch, dann blieben die Nester meist klein.“ Völker mit tausend Tieren und mehr entwickelten sich nur in Ausnahmefällen.

Die gute Nachricht für Wespen-Hasser: Das schlechte Jahr 2016 könnte auch Auswirkungen auf 2017 haben, weil weniger Nester weniger Königinnen und damit weniger Völker für den nächsten Frühling bedeuten. „Kann sein, muss aber nicht sein“, sagt Kopf. „Bei guten Wetterbedingungen werden wir im nächsten Herbst wieder fuchteln.“

Übrigens: Dass die biologischen Schädlingsbekämpfer in „normalen“ Spätsommern zu Plagegeistern werden, hat einen kuriosen Grund: Alkohol. „Die Tiere naschen von vergorenen Früchten, werden davon betrunken und daher aggressiver“, erklärt der Biologe. Wie auch die Menschen „trauen sie sich im alkoholisierten Zustand mehr als nüchtern“.

Ein weiterer Grund: Im Spätsommer verlassen die geschlechtsfähigen Tiere (Drohnen und Königinnen) die Nester, „die Arbeiterinnen werden plötzlich arbeitslos“, sagt Kopf. Ihre angestammten Aufgaben entfallen, der „Urlaub“ beginnt, die Tiere können sich dann ihrem Hobby widmen: Und das heißt beispielsweise Marillenkuchen.

Und nach dem Urlaub kommt der Tod: „Mit dem ersten Frost sterben die Arbeiterinnen“, schildert Kopf das Ende des Wespen-Lebenszyklus.