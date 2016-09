Von Matthias Christler

Salzburg – Der Frosch steigt höher und höher auf die Leiter und deshalb wird das Wetter besser und besser. Warum Prognosen früher genau so erstellt wurden und die Katze eigentlich treffsicherer ist als manche Bauernregel, hat der Innsbrucker Meteorologe Alexander Ohms untersucht. Der 43-Jährige arbeitet für die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Salzburg und hat das Buch „Wettprophet Natur, so nützt man Tiere und Pflanzen zur Wettervorhersage“ geschrieben.

Der Sommer ist seit ein paar Wochen zurück. Hätten Sie diese Schönwetterphase vor einigen Monaten mit Hilfe einer Bauernregel vorhersagen können?

Alexander Ohms: Nein, eher nicht. Langfristige Prognosen sind immer mit Vorsicht zu genießen. Manche sind auch „No-Na“-Regeln, wenn man sie sich wörtlich anschaut. Zum Beispiel: „Fällt das Laub sehr bald, wird der Herbst nicht alt“. Sobald das Laub fällt, ist es, was die Temperatur betrifft, ohnehin schon winterlich. Der Blattfall ist dann ganz natürlich. Die Bauernregeln sind eigentlich oft gar keine Prognosen, sondern nur Diagnosen.

Sie haben in Ihrem Buch einige Regeln auf ihre Treffsicherheit untersucht. Gibt es für Sie als Meteorologen eine, die auffällig oft gepasst hat?

Ohms: Ein Paradebeispiel ist die Regel für den Siebenschläfertag (Anm., 27. Juni: „Regnet es am Siebenschläfertag, es noch sieben Wochen regnen mag.“). In zwei Drittel bis drei Viertel aller Fälle ist die Regel anwendbar – allerdings darf man sich nicht auf den 27.6. genau fixieren, die Zeit rund um den Monatswechsel ist maßgebend. Voriges Jahr hat in der relevanten Zeit Ende Juni ein Hochdruckausläufer das Wetter stabilisiert und dann gab es ja auch einen stabilen Sommer. Heuer hat es ebenfalls gepasst, aber eben andersherum. Ende Juni, Anfang Juli war es nicht beständig und durch einen Tiefdruckeinfluss konnte sich nie ein stabiles Hoch über vier bis fünf Wochen aufbauen; so entstanden der typische wechselhafte Juli und erst die Stabilisierung Mitte August.

Eine ähnliche Regel gibt es für den Winter: „Ist bis Dreikönigtag kein Winter, so kommt auch keiner mehr dahinter.“ Wie gut passt diese Bauernregel?

Ohms: Die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich so eintritt, liegt bei 60 Prozent. Aus meiner Sicht ist das nicht mehr als Zufall, sollte es passen. Dabei ist das sogar noch eine der statistisch gesehen besseren Bauernregeln; es gibt andere, bei denen es prozentual noch schlechter ausschaut und sogar öfter das Gegenteil eintritt. Die Problematik ist, dass man selten weiß, wann und wo die Regeln entstanden sind. Das kann irgendwo in Norddeutschland gewesen sein und wir wenden sie jetzt bei uns an, obwohl bei uns schon von Lienz zu Kufstein das Wetter völlig unterschiedlich sein kann.

Die langfristigen Prognosen durch Bauernregeln sehen Sie kritisch, kann uns die Natur bei kurzfristigen Vorhersagen behilflich sein?

Ohms: Wenn man mit offenen Augen durch die Natur geht, dann schon. Sogar bei der eigenen Hauskatze lassen sich Wetteränderungen im Vorhinein beobachten. Ist heute Mittwoch und am Donnerstag der Himmel noch blau, aber die Katze putzt sich plötzlich nicht mehr so oft das Fell wie in der ganzen Schönwetterphase, ist das ein Zeichen für eine steigende Luftfeuchtigkeit. Die Katze verrät indirekt, dass es am Freitag unbeständiger wird. Das kommt daher, dass die Katzenhaare bei anhaltendem Schönwetter und trockener Luft stärker elektrisch aufgeladen sind – das stört die Katze, weshalb sie sich vermehrt ihr Fell putzt. Solche Veränderungen der Luftfeuchtigkeit merkt der Mensch nicht, Tiere hingegen schon.

Bauernregeln sind bei uns fest verankert, Tiere liefern gute Hinweise, doch die meisten verlassen sich inzwischen lieber auf Wetter-Apps. Wie zuverlässig sind die digitalen Prognosen?

Ohms: Wenn ich irgendwo auf Urlaub bin und für die nächsten Tage einen Trend haben will, kann so eine App hilfreich sein. Sehe ich zum Beispiel, dass am Freitag zehn Grad Celsius weniger angezeigt werden und zu 80 Prozent unbeständiges Wetter herrschen soll, richte ich mich danach. Aber die Stundenprognosen solcher Apps und dass es genau in meinem Ort regnen soll oder nicht, sind weniger zuverlässig. Die App rechnet meistens nur aus einem Modell die Wahrscheinlichkeit heraus und zeigt dann das entsprechende Symbol an.

Wer eine punktuelle Vorhersage braucht, sollte sich also nicht darauf verlassen?

Ohms: Normalerweise schaut sich ein Meteorologe ein Modell an und interpretiert das für ein jeweiliges Gebiet. Das macht die App nicht, deswegen sind sie für punktuelle Prognosen nur schwer zu nützen. Wenn im Sommer über den Bergen die typischen chaotischen Prozesse in der Atmosphäre auftreten, wird es schwierig. Da können sich Quellwolken aufbauen, in Amras beim Dez kann es plötzlich stark regen, in Mühlau ist alles trocken. Keine App kann das genau voraussagen. Problematisch wird es bei Prognosen, wenn etwa für eine Berghütte in einer bestimmten Region punktuell Schlechtwetter vorausgesagt wird, das aber schlussendlich nicht eintrifft. Der Hüttenwirt beschwert sich dann zu Recht, dass man ihm sein Geschäft „verhagelt“ hat.